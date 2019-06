11 jun 2019

Las películas de Disney, en realidad Hollywood, nos han hecho mucho daño. Nos han hecho creer que el amor debe soportarlo todo, que si se ama se puede contra todo, que en la vida llega un momento en el que encuentras a tu media naranja. Que la pareja debe ser perfecta, sin conflictos, sin diferencias, que no importen cuántos años pasen tú y tu pareja seguirán sintiendo mariposas en el estómago, una revolución de emociones. Y lo cierto es que esto no es así. El amor no debe soportarlo todo, tampoco es eterno, no existe una única media naranja, y las parejas discuten y eso es sano.

En esa búsqueda de la pareja perfecta que tanto nos han vendido y que lo sentimos amigas, pero no se trata más que un producto de marketing, muchas personas ven su vida frustrada. Frustradas porque no tienen lo que supuestamente deberían tener, frustradas porque están en una relación en la que maquillan cualquier imperfección para no aceptar que igual y no son tan felices como dicen serlo.

El problema con la búsqueda de la pareja perfecta es que "desvirtúa la vida en pareja porque las metas que genera esa idea romántica del amor son inalcanzables y generan mucha frustración cuando no se consiguen. Además, lo ideal es algo diferente para cada persona y sociedad, por lo que ni siquiera podríamos definir el concepto", dice Soraya Calvo, sexóloga y profesora en la Universidad de Oviedo, en una entrevista a Buenavida. Para ella lo perfecto, si uno quiere que la relación dure, es fijarse en cualidades más mundanas.

"La mayoría de las personas pensamos que con el amor basta, pero no es cierto, el amor no es suficiente para convivir. Hacen falta habilidades de convivencia, que tienen que ver con la comunicación, con la capacidad de resolución de problemas y las habilidades de negociación. Esto es lo que va a generar la satisfacción y el bienestar de la pareja, algo que tiene poco que ver con lo que la gente entiende como pareja ideal, esa que no tiene problemas. La diferencia entre una persona que se dice satisfecha en su vida en pareja y una infeliz no son los problemas, sino la manera de afrontarlos", asevera Miren Larrazabal, psicóloga especialista en psicología clínica, sexóloga y presidenta de la Sociedad Internacional de Especialistas en Sexología.

El libro The Secrets of Enduring Love: how to make relationships last recopila los resultados de un estudio para el que los científicos entrevistaron a más de 4.000 parejas de Reino Unido, y que siguió a fondo el comportamiento de otras 50 para determinar qué es lo que hacía que su relación funcionara. Según los autores, coincidieron en pensar que el éxito de la larga convivencia se debía a la capacidad de comunicación y de resolución de conflictos.

"A la pareja perfecta hay que cambiarle el nombre por el de pareja consciente o compatible. Hay personas que son más o menos compatibles, pero lo que hay que ver es si tenemos metas parecidas, si tenemos maneras de vivir parecidas, si queremos tener o no hijos o si tenemos ocios parecidos. Estos ocios pueden ser diferentes, pero tenemos que ser capaces de gestionar esa diferencia sin que se convierta en algo incompatible para nuestra vida de pareja", según Soraya Calvo. No se trata de hacer las mismas cosas todo el tiempo y estar siempre juntos, pero sí de encontrar un punto en común, porque una pareja tiene que tener, además de los espacios personales, un nutrido espacio en común. "Si no existe, la relación se acaba", concluye la sexóloga.

Lo cierto es que a veces se puede ser compatible durante un tiempo y luego dejar de serlo. Es algo completamente normal. El tiempo nos hace cambiar de gustos, de opiniones, de necesidades etc. por ello es normal que si han pasado muchos años y como pareja no hemos ido alimentando cosas en común, llegue el momento en el que el camino de la pareja se separe.

En conclusión la idea de la pareja perfecta está basada en tener expectativas irreales del amor lo que al final genera incomprensión y frustración, porque el amor que lo puede todo no existe. "Es cierto que todos podemos tener ciertas expectativas (ese ideal de hombre o mujer), pero hay que pensar y no dejarte llevar por lo que sientes, porque las emociones caducan, o por lo menos caducan tal y como las entendíamos en un principio de la relación. A lo largo de la vida en pareja, el amor sentido tiene que dejar paso al amor pensado, esa es la clave", explica la sexóloga Soraya Calvo.