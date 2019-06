12 jun 2019

Compartir en google plus

Si nos lees, sabrás que somos firmes defensoras de la soltería por dos razones. La primera, es que las solteras tienen mejores orgasmos y la segunda, que vivir en pareja engorda, por lo que abrazar la vida 'single' podría ser incluso beneficioso para la salud.

Si no tienes pareja por caprichos del destino y no por decisión propia, y esperas con ganas el día que el amor te sonría, tenemos una noticia que darte: puede que aún no tengas edad para enamorarte, y es que, según un estudio, la edad óptima para encontrar a la persona ideal va de los 27 a los 35 años.

Si ya has cumplido la treintena y tienes ganas de encontrar a tu alma gemela, tranquila, hay esperanza: según la matemática Hannah Fry de la Universidad de Londres, los amores que tenemos antes de los 27 son experiencias pasajeras.

Para descubrir este dato, Hannah creó una teoría llamada "la teoría de la parada óptima" un método matemático que puede predecir cuántas parejas rechazarás antes de encontrar a tu compañero de viaje perfecto. ¿Lo mejor del método? Que te permite saber en qué pareja exacta debes parar de buscar para quedarte con el indicado.

pinit unsplash

Por tanto, los primeros amores solo sirven para crear expectativas realistas de lo que de verdad quieres que tenga tu futura pareja. Después de descubrir lo que no quieres, será más fácil identificar aquello que te hace feliz.

Aunque creamos que nos equivocamos a al hora de cortar con las primeras parejas que tenemos al inicio de nuestra vida amorosa, realmente es una selección natural muy beneficiosa. "Las personas no encontrarán el amor verdadero con las personas que conocen durante el primer 37% de su vida romántica", por lo que no desesperes. La paciencia es la clave y mientras tanto, seguirás disfrutando de los mejores orgasmos de tu vida (lo dice la ciencia).