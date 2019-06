20 jun 2019

Seguro que te ha pasado. Quedas con un chico, piensas que es guepo. Seguidamente comienza una conversación que, poco a poco, se convierte en el mejor intercambio verbal de toda tu vida. Y no exageramos. Sus palabras, sus frases, sus gestos, su lenguaje corporal... todo te atrae. Y no como una cualidad mental, sino como algo físico. Tu deseo sexual se despierta y cuánto más habla y se expresa, más quieres acostarte con él. Si acabas de pensar "ah, sí, claro: eso me ha pasado", tenemos una noticia que darte, eres sapiosexual. Te sientes atraída por las mentes más que por el físico.

Y no es un concepto nuevo. El término, se acuñó por primera vez por un usuario usuario de LiveJournal en 1998. No obstante, ha sido ahora cuando se ha convertido en algo 'mainstream' dado que las aplicaciones de citas lo han incluido en sus descripciones

Y no, no te equivoques, ser sapiosexual no se trata de una orientación sexual, sino de una condición que lleva íntrinseca la atracción sexual por alguien que consideras inteligente. Los sapiosexuales se sienten atraídos por personas inteligentes y no necesariamente teniendo en cuenta sus estudios, sino más haciendo referencia a su forma de pensar, que suele ser creativa, excitante y para nada plana u aburrida. Algo que mantiene vivia la llama más tiempo, y hace que estas personas desarrollen vínculos más poderosos. Incluso, el sexo puede llegar a ser más placentero.

¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?

Lo cierto es que sí. Hay más sapiosexuales mujeres que hombres. ¿Por qué? Las mujeres consideran la inteligencia como una cualidad más importante a la hora de elegir pareja que los hombres, por lo que si hablamos de números, siempre habrá (de momento) un mayor porcentaje de mujeres que se sienta identificada con esta condición.

Una de las cosas más destacadas de las parejas consideradas como sapiosexuales es que las relaciones suelen ser más largas y muchos menos aburridas. Estas personas suelen ser creativas, elocuentes y dispersas, lo que hace que llegado el momento más "ordinario" en el desarrollo de la pareja, es decir, una vez que ya se conoce a la otra persona y no hay "nada nuevo", estas personas tienden a darle la vuelta a la situación y volver a encender la chispa.

Aunque hay contras

¿Qué pasa cuando las personas están únicamente fijadas en el palno intelectual? Que pueden tender a idealizar a la otra persona de manera exagerada y además, son muy proclives a vivir amores platónicos ya que acogen una condición de "ser inferior" comparándose con su pareja, hecho que no apoya al futuro de la relación de ninguna de las maneras.

Si te has sentido identificada... sin duda, eres sapiosexual. Y estás de suerte, porque parece que en Tinder hay bastantes, eso, según las biografías.