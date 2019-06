21 jun 2019

Llega la noche de San Juan y con ella, los rituales más místicos para casi cualquier cosa. Si llevas celebrando esta fiesta desde que eras pequeña, seguro que te los sabrás de memoria. Pero nunca está de más recordarlos, sobre todo cuando tienen que ver con el amor.

Y es que, en la noche más corta del año (aunque este año no sea verdad y no coincida con el Solsticio de Verano, sentimos dar esta información) la magia está en el aire. Durante la noche del domingo al lunes (23 de junio) las hogueras se encenderán y en teoría, los sueños de miles de personas se harán realidad entre risas, arena y amigos.

pinit unsplash

Dada la conexión que adquieren los astros y la importancia de los elementos de la tierra durante esas horas... tenemos algunos rituales para que conectes con tu media naranja y a poder ser, que ella conecte también contigo. Sigue leyendo, aunque seas una incrédula de la magia del universo (y del amor)...

Al celebrarse el bautismo de San Juan, los rituales para encontrar el amor son los más comunes. Es más, el ritual más famoso consiste en asomarse a la ventana de casa y estar atenta para ver quién pasa. La primera persona que lo haga, se convertirá en el amor de tu vida. Así que te cuidado con la ventana que abres.

Otro de los más populares es el de los papelitos. Si te somos sinceras, este no nos ha pillado por sorpresa. Seguro que a lo largo de tu vida has escrito el nombre del chico que te gusta en un papelito (tal y como haría La Vecina Rubia) y lo has quemado para que la energía del universo lo tuviera en cuenta. No tuvo mucho éxito (ninguna de las cuatro veces) pero sería porque no estábamos alineadas con los astros a la perfección. La versión de la noche de San Juan es algo más diferente: consiste en enceder dos pequeñas velas rojas en tu dormitorio. En un papelito, debes escribir las siglas A.G (alma gemela) y cuando las velas se consuman, cerrar los papelitos, poner una gotita de cera en ellos, y guardarlos debajo de la almohada. El amor deberá de llegar a ti en poco tiempo. Eso sí, no debes pensar en nadie en concreto, ya que no es un hechizo para amarrar a la persona que te gusta. Para eso está el siguiente.

Y por último, pero no menos importante, tenemos el ritual que hará que aquella persona especial se de cuenta de que eres el amor de su vida: requiere algo más de esfuerzo por los ingredientes, pero estamos seguras de que tanto empeño valdrá la pena.

A las doce de la noche, enciende una vela de color rosa, vaporizala con tu perfume y ponle un poco de miel. Enciende también dos palos de incienso, uno de canela y otro de vainilla, y coge un lazo verde y hazle siete nudos; cada vez que hagas uno nuevo, di el nombre de la persona a la que quieres atraer e imagínate estando con ella. Después, mete el cordón en una bolsita roja con un corazón y llévalo siempre. El amor no tardará nada en llegar a ti.

Aprovecha la noche de San Juan para que tus deseos se hagan realidad... quién sabe, puede que el amor llame a tu puerta. Literalmente.