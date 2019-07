4 jul 2019

Por la noche, en verano y en casa. Las encuestas no mienten. A los españoles nos gusta el sexo en verano, es más según una encuesta de Boston Medical Group, más de la mitad de los españoles (50,8) elige el verano como la época más activa para practicar sexo, por encima de la primavera (24,6%), el invierno (16,4%) y el otoño (8,2%). Pero eso no quiere decir que estemos tan dispuestos cuando la ola de calor nos acecha y el termómetro marca por encima de los 40 grados.

Si no tienes aire acondicionado y tus deseos de mantener relaciones sexuales no disminuyen con la temperatura, pero sientes que pierdes las fuerzas por el calor, y el ventilador lo único que hace es alborotar el aire caliente, estos consejos te ayudarán a que tu vida sexual no sufra por la ola de calor. ¡Allá vamos!

La cama mientras más grande mejor

Si lo que quieres es poder tener sexo cuando el termómetro marca 40 grados lo mejor que puedes haces es tener una cama grande, necesitaras espacio para moverte, pero sobre todo para después. Con temperaturas tan altas no apetece dormir de cucharita.

Ten preparada tu habitación

Ventila bien la habitación y cuando el sol le pegue a tu cuarto cierra las persianas. Abre las ventanas por la mañana de tal forma que se cree una corriente de aire. Evita prender las luces eléctricas ya que estas dan calor. Lo mismo ocurre con los aparatos electrónicos encendidos, que contribuyen a calentar el ambiente, por eso es mejor mantenerlos apagados.

Prende el ventilador antes, intenta generar corrientes de aire. Otra idea es que pongas un recipiente con hielo entre el ventilador y vosotros y, así, simular una cierta brisa refrescante.

Dúchate

Una ducha antes de empezar la acción te hará estar más fresquita. Y aguantarás mejor la temperatura ambiental y la tuya.

Juega con hielo

Verano es un buen momento para utilizar juguetes sexuales caseros. Jugar con hielos, o helado puede ser una opción para sobrevivir a la ola de calor.