4 jul 2019

La existencia o no del punto G es un tema que siempre se presta a debate. Hay mujeres que dicen que proporciona los orgasmos más increíbles del universo, mientras que hay otras que no lo han notado nunca.

El Punto G o Gräfenberg (nombre del ginecólogo que lo describió por primera vez en 1944) es una pequeña zona palpable en la cara anterior de la vagina, a una altura desde la abertura vaginal de entre 2,5 y 7 cm, tal y como describen el psicólogo y sexólogo, Manuel Fernández Antón y la doctora y sexóloga Berta Fornés Ollé, autores de '100 preguntas sobre sexo' (Lectio Ediciones).

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cómo suenan los orgasmos.

El punto G, tal como argumentan Fernández y Fornés, ha sido estudiado desde la década de los 40, y aún hoy persiste el debate tanto en lo que respecta a su existencia como a su estructura y localización. Por el momento, no se ha podido determinar si todas las mujeres disponen de esta zona o si se trata de una fantasía avivada por los profesionales, la industria y los medios de comunicación. "Varias revisiones de publicaciones sobre el punto G desde 1950 concluyen que no existen evidencias consistentes para afirmar la existencia de una estructura anatómica diferenciada para el punto G. No obstante, el punto G forma parte de una industria multimillonaria. Hay incontables utensilios creados para estimularlo, así como libros, tutoriales y vídeos que explican cómo hacerlo. También se han ingeniado procedimientos médico-quirúrgicos plásticos para aumentar su sensibilidad al aumentar su tamaño", explica el sexólogo.

La mayoría de estudios se han realizado con muestras pequeñas por lo que falta consistencia en los resultados, según aseguran los expertos. Entre las diferentes teorías se creyó que el punto G estaba formado por un fardo de terminaciones nerviosas muy sensibles que, al ser estimuladas, podía producir sensaciones independientes del orgasmo clitoriano habitual.

Otros han apoyado la teoría de que la zona G está formada por las glándulas de Skene y el tejido periuretral (capaces de segregar líquido durante la estimulación sexual y contribuir a lo que se conoce como la eyaculación femenina que experimentan algunas mujeres). Otros apuestan por la tesis de que este punto se localiza en la uretra esponjosa, zona formada por tejido eréctil y rica en terminaciones nerviosas sensoriales, tal como revelan los autores de '100 preguntas sobre sexo'. Algunos investigadores han observado mediante ecografías transvaginales que las mujeres que referían orgasmos vaginales tendían a tener un espacio uretrovaginal más grueso comparado con las que no, describiéndolo como una variante anatómica.

Otras versiones indican que este tejido más grueso forma parte del clítoris y no está separado de la zona erógena. También se ha sugerido que el tejido clirotidiano se extiende hasta la pared anterior de la vagina.

¿Entonces existe o no?

Los científicos no se ponen de acuerdo, pero lo cierto es que es un punto erógeno cuando hablamos de estimulación sexual. ¿Cómo encontrarlo? Introduce tus dedos en la vagina e intenta buscar una portuberancia del tamaño de un guisante. También puedes intentar estimularlo mientras mantienes relaciones con tu pareja o con un juguete sexual.