31 may 2019

Somos física y química, sobre todo cuando hablamos de sexo. Esa atracción, fijación erótica, deseo... en fin toda esa serie de sensaciones que se experimentan y conducen a la persona a querer estar con la pareja y a la búsqueda del contacto físico no es más que química. Pero ¿qué hay detrás de la química sexual?

La actividad química que tiene lugar en el cuerpo aviva la llama de las emociones en un proceso que arranca por la comunicación neuronal a través de neurotransmisores y hormonas que se hallan en la parte más antigua del cerebro conocida como “cerebro reptiliano”, señalan los sexólogos clínicos, la doctora Berta Fornés y el psicólogo Manuel Fernández.

Pero con el tiempo, y es normal, estos arrebatos sexuales, esa química que atrae como un imán, empieza a ceder terreno a la rutina. Este bajón sexual ocurre porque nuestro cerebro se acostumbra. Las hormonas, con el tiempo, apenas provocan reacción fisiológica.

Sin embargo, tampoco hay que alarmarse de más. Con estos trucos que te proponemos podrás recuperar esa llama de pasión que tanto te quemó al inicio de tu relación.

Manten los rituales que se hacían al principio de la relación: Es algo así como intentar volver a actuar como cuando estaban saliendo: primero un acercamiento, un comportamiento amistoso y sensual, para luego jugar con la mente y el deseo sexual.

Compartir tus fantasías: No tengas miedo a decir qué cosas te suben la tensión y el calor. Cuéntale a tu pareja que fantasías tienes, qué te gustaría probar y si al final no te animas a hacerlo, el solo hecho de verbalizarlo hará que el calor te suba por el cuerpo.

Masturbarse: parece extraño, pero no. Cuídate, mímate, mastúrbate, has cosas que te provoquen placer que te harán sentir más segura y confiada con tu cuerpo y sexualidad, también despertará pasiones en ti. y por ende aumentará nuestro deseo y beneficiará al otro.

Coquetea: no porque amanezcas con él todo el tiempo y te conozca en tus mejores y peores momentos debes dejar de filtrear de vez en cuando. Está maravilloso que te muestres como eres sin maquillaje, al natural, etc. Es más, lograr estar completamente segura y cómoda contigo misma es quizá uno de los retos más importante que debemos alcanzar en pareja, pero lo cierto es que a veces ponerse un poco más coqueta, filtrear como si se tratara de un tipo al que quieres llevarte a casa, no está demás. Jugar con la mente cuando se trata de levantar la pasión es una apuesta segura.