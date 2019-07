18 jul 2019 mujerhoy

Lo ves y algo le pasa a tu cuerpo. Es inevitable, es incontrolable. De pronto te palpita un poco más rápido el corazón, tus gestos se tornan nerviosos, te sale esa sonrisa difícil de ocultar, tus ojos lo buscan, pero no quieren (o sí) ser encontrados por los de él. Lo has fichado y empezarás a indagar sobre su vida. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De quién es amigo? ¿Está soltero?... La vida los une y separa a su antojo, pero un día sin más está allí, en el mismo bar que tú y está junto a tu amigo (al que con mucho disimulo le sacaste toda la información). Te acercas como si nada pasara, aunque por dentro tienes una revolución hormonal, vas muy tú, muy diva y saludas.

En realidad estás pavoneándote, está es tu noche y lo sabes. No se te va a escapar. Un chupito, otro chupito, unas risas por aquí unas risas por allá, un poco de reguetón. Y estas allí frente a él, lo tienes por fin a centímetros de ti. Él te ve y sonríe nervioso, le gustas. Te aproximas un poco más y te preguntas: ¿me lanzó yo? ¿Espero un poco? y eliges esperar, la temperatura corporal sube y la respiración es cada vez más sonora, los cuerpos se mueven al ritmo de Maluma, él de el un poco más torpe... Te aburres de esperar, lo has esperado meses hasta que estuviera libre, así que vas a por él. Lo besas y ya por fin la química hace de las suyas, la física los atrae, son dos imanes imposibles de separar. Lo que no sabes es que lo que según tú acaba de comenzar, en realidad está terminando.

La situación puede variar un poco, pero si alguna vez has sentido "una fuerza mayor" que tú que te vuelve loca y no puedes olvidarte de ese rollo de una noche, que luego se convirtió en un rollo de hoy sí y mañana también, y sin darte cuenta estás en una relación sin etiquetas (pero tú con él las quieres todas), una relación que es intensa, pasional, que te hace perder la cordura, te genera un vacío en el estómago, te hace pensar en él más de la cuenta y que para tu desgracia se terminará con la misma rapidez con la que empezó desde que se dieron el primer beso. Fue breve y sin embargo, no puedes dejar de pensar en él. ¿Por qué?

Pues porque el amor (la atracción) es como una droga, y no es una simple comparación. Iniciar nuevas relaciones altera por completo la química del cerebro, que produce más serotonina y nos sume en un estado de ensoñación. “Hay situaciones agradables que, por breves que sean, pueden generar cambios en el cerebro, al que no le gusta que le arrebaten esa sensación agradable”, explica Tanisha M. Ranger, psicóloga clínica de Henderson, Nevada, a la edición estadounidense de Vice. “Cuando eso ocurre, la persona siente soledad y anhelo”.

"La pasión en las relaciones duraderas suelen apagarse en cuestión de meses, por lo que su final, aunque doloroso, generalmente se produce de forma gradual. En cambio, el final de una relación breve y de la euforia y la energía que lleva aparejadas es similar al efecto que causaría dejar una droga de golpe: puede provocar síndrome de abstinencia".

Quizá esto explica porque si la persona rechazada no tiene la integridad suficiente, podría experimentar impulsos negativos. Si no lo aprende a sobrellevar ese dolor durar más de la cuenta y llevar a la persona a acosar a su "amor" en redes sociales y querer saber si ha logrado rehacer su vida y con quién, e indagar por qué con la nueva sí y con ella no.

Esos comportamientos pueden ser la manifestación de problemas más graves. “El apego patológico derivado de un trauma en la relación puede manifestarse como una preocupación obsesiva por alguien con quien has salido durante un breve periodo”, señala Sheri Heller, trabajadora social clínica de Nueva York a Vice. Heller afirma que la “adicción al amor” es “un trastorno tremendamente doloroso alimentado por la soledad traumática y la ausencia de vínculos afectivos seguros a lo largo de la vida”.

Si has sentido todo esto, o algunas de estas cosas es normal, simplemente te sentiste esperanzada y experimentaste una reacción química a la posible promesa de una relación, y es normal que te sientas angustiada cuando se acaba. Pero pasará, siempre y cuando no te obsesiones y entiendas que en el amor todo es química.