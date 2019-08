1 ago 2019

Internet es un pozo infinito de sabiduría, de eso no hay duda. Desde recetas para llevar el tupper a la playa (gracias, vida 'realfooder') hasta la nuevas posturas del kamasutra que te harán saltar -literalmente- de alegría, hay que reconocer que la vida virtual tiene muchos beneficios. Y uno de ellos, es el de enterarnos de cosas sorprendentes, que jamás pensaríamos que podrían suceder. Vale. Estamos siendo algo exageradas, pero la última tendencia 2.0 en materia de sexo recibe el nombre de 'coconut' (coco en inglés) y nos ha dejado algo boquiabiertas. No porque una nueva versión del misionero no fuese necesaria, sino porque es solo apta para aquellos capaces de conseguir un nivel de concetracion supremo durante el sexo, solo comparable al de hacer un sudoku.

Qué es la postura del coco, te preguntarás. Pues bien, es una tendencia que ha surgido en Kenia y se ha hecho popular a través de Facebook. Ha sido portada, incluso, del Kenyan Post, uno de los periódicos más famosos del país. WhatsApp también ha sido el medio por el que la gente está compartiendo este, para algunos, asombroso descubrimiento. Aunque como todo, no se escapa de las críticas. Abre tu mente, porque jamás hubieras imaginado que una postura llamada así, se haría como vamos a explicar.

Explicación de los movimientos que debes llevar a cabo para realizar la postura.

¿Sigues sin entender muy bien cómo se hace? Mira dos veces la imagen. Se trata en reproducir las letras de la palabra 'coconut' con las caderas mientras tu pareja te penetra en la posición del misionero. Según informa el grupo de Facebook que aboga por esta postura como algo impresionante, este movimiento de caderas volverá loco a tu compañero de aventuras. Y no es para menos, cuando te escuche decir las letras en voz bajita, surgirá la magia. El periódico afirmaba la fiabilidad de la postura, y lo que es más sorprendente, sus resultados, de ahí que se haya popularizado tanto.

Aunque no todo el mundo está de acuerdo. "¿Qué pasa si eres diseléxico?", preguntaba un usuario en redes. Lo mejor de la postura es que es intercambiable. La puedes llevar a acabo tú, tu pareja o incluso, si la técnica del abecedario en el sexo oral te ha aburrido, puedes probar con el 'coconut', imaginamos que el éxito está casi asegurado.

Eo sí, otros usuarios de Facebook que la han llevado a cabo aconsejan no hacerlo con demasiada fuerza, para evitar dislocaciones en zonas tan íntimas. Lo bueno, breve, dos veces bueno: recuérdalo.

Si en el colegio decías que aprender a deletrear como un auténtico profesional no te serviría de nada en la vida adulta, te equivocabas. Las raíces cuadradas son más difíciles de aplicar al día a día, pero parece que ha llegado el momento de que demuestres tus dotes con las letras. Internet promete que verás el paraíso. Y si Google lo dice...