5 ago 2019

La alimentación está íntimamente ligada con el desempeño sexual. De eso no hay duda. Hay ciertos alimentos que posicionan nuestra libido por las nubes. Ejemplo de ello son las ostras o las almejas, que no hacen sino subir la temperatura. Ya nos entiendes.

Aunque también hay alimentos más insospechados como el apio o los garbanzos, que favorecen las relaciones sexuales debido a sus propiedades nutriconales. Y eso es lo que ocurre con el pollo. No, no estámos bromeando. Comer pollo (no hagáis la broma, que os vemos venir) puede hacer que tu vida sexual sea digna de fuegos artificiales. Por qué, te preguntarás. Tenemos la respuesta.

Reproducir Video: Pincha en la imagen para descubrir qué alimentos afrodisiacos mejoran tu apetito sexual.

La testosterona es una hormona clave para mantener relaciones sexuales. El marisco, por ejemplo, contiene dosis altas de zinc, un mineral necesario a la hora de producir esta hormona. Algo muy similar sucede con el pollo: sus niveles de zinc y vitamina B6 favorecen la producción de esta hormona, lo que interfiere directamente en tu vida sexual.