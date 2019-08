13 ago 2019

En la redacción no podemos ser más fans -incondicionales- de la frase "cuando llega el calor los chicos se enamoran", gracias Sonia y Selena (añadimos mentalmente, el 'por tanto'). Y es por eso que, hormonas alborotadas, nunca está de más conocer cuáles son las posturas sexuales que puedes hacer en el mar, en la piscina, o incluso, en una charca (si cubre lo suficiente, claro está).

De los creadores de las posturas sexuales perfectas para sobrevivir a la ola de calor llegan las cuatro posturas que tienes que probar sí o sí, sobre todo si perteneces a ese pequeño grupo de afortunados que disfrutan de sus vacaciones en la segunda quincena de agosto.

Desde la marca de juguetes eróticos LELO han elaborado el 'Aquasutra', el manual infalible para gritar de placer debajo de mar.

Tres, dos, uno... al agua. ¡Y con más ganas que nunca!

El caballito de mar

Se trata de una postura ligeramente parecida a la amazona inversa. En la bañera o en una zona de la piscina donde el agua cubra muy poco, el hombre debe recostarse con las piernas ligeramente flexionadas. La mujer debe sentarse encima y llevar a cabo la postura 'cowgirl' con suavidad (no vaya a ser que tu pareja se ahoge: no es el final deseado) . ¿Lo mejor? La mujer tendrá el control de ritmo y se trata de una penetración muy intensa.

El abrazo

Es la postura por excelencia a la hora de mantener relaciones sexuales en el agua. ¿Alguna vez has visto a alguna pareja excesivamente apasionada en el fondo de el mar? Bien, pues seguramente estaba llevando a cabo alguna alteración de esta postura. Consiste en rodear la cintura de tu pareja con las piernas (la gravedad juega a tu favor, no pesas nada por lo que será muy fácil hacer movimientos dignos de contorsionistas. Os faltará muy poco para pertenecer al Circo del Sol) mientras que él, de pie, te penetra. ¿Qué tiene de beneficioso? Ambos tendréis las manos libres, la penetración en este ángulo es muy placentera y además, mantendréis una conexión emocional debido a la postura cara con cara. Eso sí, con cuidado y en lo más profundo del mar, para que los más curiosos no sospechen.

La escalera

Como su propio nombre indica, necesitarás una escalera para llevar a cabo esta postura. Debes recostarte y sentarte en una escalera dentro de la piscina, el hombre, de pie, te penetrará suavemente lo que le permitirá tener el control completo de la relación, el ritmo y la intensidad. Si te sientes aventurera, podrás probar la postura del coco, veréis las estrellas. Palabrita.

La colchoneta

Es una postura muy complicada, pero con práctica, se puede llevar a cabo. Solo tenéis que practicar, practicar y practicar... El hombre tendrá que ponerse sobre una colchoneta con las piernas ligeramente abiertas y la mujer deberá sentarse encima, con mucho cuidado, y poner las piernas a los lados. ¿Lo mejor? Será una una experiencia única y si lo conseguís, las vistas serán espectaculares.