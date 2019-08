14 ago 2019

Sin duda, el yoga es tu aliado perfecto para un mejor sexo. No hay escapatoria: el 'saludo al sol' es la pieza clave para conseguir tocar el cielo con los dedos. Y como no hay afirmaciones que se precien sin experiencias en primera persona, ahí va una anécdota. La última vez que ví a mi compañero de aventuras (sexuales) estaba más guapo, mucho más 'fit' (y no había llevado a cabo el método Sakuma). El sexo fue espectacular y cuándo le pregunté por el cambio contestó sin dudarlo: "Me he apuntado a clases de yoga". Raudas y veloces, entonces, comenzamos a investigar. Y la ciencia nos -le- avala. El yoga mejora con creces tu vida sexual. Y te vamos a contar por qué.

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cuáles son las posturas sexuales que te hacen llegar al orgasmo.

Si bien es cierto que todo ejercicio físico hará que tu desempeño en la cama sea mejor, el yoga no solo te ayuda a conseguir fondo, sino que además, te hace más flexible. Por lo que no habrá postura que se te resista. Ni si quiera las más complicadas y prodigiosas (si quieres un ejemplo, tenemos las posturas que puedes hacer una hamaca. Sí, en una hamaca).

Si te parecía poco argumento para apuntarte a este deporte, ahí vamos con otro: el yoga ayuda a desestresarte, controlar la ansiedad y a evadirte, por lo que no solo estarás más centrada en la relación sexual, sino que lo harás de una manera más tranquila y sobre todo, sin prisas. Teniendo en cuenta que el estrés es una de las causas por las que los millennials dicen 'no' a las relaciones sexuales... nos parece una solución perfecta al problema. Qué posturas de yoga debes practicar, te estarás preguntando. Sencillo: todas.

La clave está en empezar poco a poco: el 'saludo al sol' (el susodicho mencionado al principio del artículo dominaba esta postura a la perfección), el árbol, el escorpión... puedes empezar en casa si aún no te animas a apuntarte a alguna clase. Es más sencillo de lo que parece, solo necesitas dos cosas: ganas y una asterilla.

Si aún no te hemos convencido, te vamos a contar lo mejor de todo. El yoga ayuda a mejorar el suelo pélvico, por lo que sumado a los beneficios citados anteriormente... no sabemos a qué esperas.

Te sentirás mejor, te verás mejor y tus niveles de oxitocina estarán por las nubes. Nosotras mañana empezaremos el día con un buen 'saludo al sol'. Y no es broma, palabrita.