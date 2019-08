20 ago 2019

Cuando hablamos de sexo hay solo una premisa verdadera: no hay generalidades. Lo que a ti te gusta, puede que a tu mejor amiga no; lo que volvía loco a tu expareja puede que a tu nueva pareja no. Hablar de "algo que le gusta a todos" en materia de sexo es mentir. Y si entraste a este artículo pensando en que ibas a encontrar los 5 tips para jamás fallar en la cama, amiga te adelantamos que tenemos algo mejor qué decirte y con lo que te quitarás muchos dolores de cabeza: en el sexo la regla de oro es: puedes hacer todo siempre y cuando sea consensuado, no lastime a nadie y no ponga en riesgo la vida de los implicados.

Y si se trata de temas sexuales qué mejor que la sexóloga Valérie Tasso para hablar de ello. "Cosas como dejarse puestos los calcetines, que se te escape un “aire” intestinal o que tus pies huelan a pies no implican indefectiblemente que seas un horror como amante. Por lo que muy por encima de esos hechos referidos, sí hay algunas cosas que nos pueden garantizar que lo que estemos haciendo se realice de forma satisfactoria para los amantes", asegura Tasso.

Y esto se puede resumir en tres preguntas:

Según la sexóloga la primera de las preguntas que nos podemos hacer en el momento en el que iniciamos una interacción sexual es: ¿podrías estar ahora mismo haciendo otra cosa? "Si la respuesta es que sí (podría estar pintándome las uñas de los pies), mejor déjalo. Si la situación es evitable, su desarrollo siempre dejará algo que desear. La desidia, la apatía o en cualquier caso la falta de entrega y focalización en lo que estás haciendo no augura nada bueno".

Segunda pregunta: ¿tengo buen aspecto en este preciso momento? "Si no lo sabes y no te importa, bien. Una preocupación excesiva por tu aspecto en esta situación precisa va a implicar el auto chequearse (que si la celulitis, que si el aliento…) que va a generarte, además de distracción, ansiedad. Y la ansiedad y el sexo son como la risa y la palabra; o lo uno o lo otro".

La tercera pregunta más importante según Tasso es: ¿conoces tu siguiente movimiento? "Si sabes con anticipación lo que, en plena interacción sexual, vas a hacer (que si una felación, que si ponerte de espaldas…), entonces es posible que estés metida en una racional “estandarización” de tus acciones, es decir, que tengas sexo de una manera puramente procedimental y con poco margen a la improvisación. Y eso a veces funciona, pero la mayoría de las veces refleja falta de espontaneidad y no es buen síntoma.