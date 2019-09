16 sep 2019

Tu cerebro solo necesita tres minutos para decidir si un hombre te gusta o no. Y con gustar no nos referimos a las mariposas que sientes cuando hablas con un chico, sino a la parte más primitiva de nuestro ser, la que no controlamos, esa que dictamina si ese individuo servirá para procrear. Lo cierto, es que menos mal entran en juego otras cosas cuando hablamos de si nos atrae o no una persona. Pero hay cosas básicas, que no podemos controlar que influyen en nuestra toma consciente de decisiones, hablamos de eso que coloquialmente llamamos sex appeal.

Y aunque no lo creas la ciencia está inmiscuida en todo el proceso. Según un estudio realizado por la psicóloga Katherine Valentine de la Universidad de Singapur la proporción entre el ancho y la longitud de la cara del hombre, es un indicador físico de masculinidad; cuanto más elevado es este índice, mayor es el atractivo sexual del sujeto. Si ese rostro además cuenta con una mandíbula pronunciada y una barbilla prominente pero no desmedida, su efecto es aún mayor. El estudio, apuntó a que estas preferencias cuentan con una sólida base hormonal, ya que esos rasgos se relacionan con altos niveles de testosterona. O sea, un rostro así envía a nuestro cerebro el mensaje de fertilidad.

En el sex appeal no todo tener una cara simétrica. La Universidad de Liverpool apunta a que dependiendo de lo que estemos buscando, nos atraerán unos rasgos u otros. Supuestamente este estudio las mujeres consideramos más atractivo a un hombre con cicatrices en la cara si lo que estamos buscando es pasarla bien sin compromiso, mientras que las que buscan una pareja estable prefieren que no haya rastro de marcas.

Por otro lado, el olor corporal también juega un papel importante en el atractivo sexual. Según un estudio publicado en el 'Personality and Social Psychology Bulletin', las personas suelen identificar determinados olores corporales como desagradables y estos se asocian con rasgos socialmente indeseables.

Ya hemos visto que las hormonas y el olfato tienen un rol determinante en lo que hallamos sexy, pero no podemos olvidar el poder del oído. Está científicamente comprobado que el sex appeal también entra por el oído. Las voces seguras y graves en los hombres suelen ser las más seductoras.