23 sep 2019

Expresar placer con jadeos ayuda a alcanzar el clímax. Así lo aseguran los expertos en sexología, quienes además no dudan en añadir que "no hay nada que disminuya más la libido que mantener relaciones carnales con alguien que no emita sonido alguno". Quizá por eso el estudio realizado en España sobre sexualidad de la marca Bijoux Indiscrets llamado Ficción vs Realidad en el sexo', asegura que el 60% de mujeres emplean los gemidos para excitar a sus parejas.

Los gemidos son facilitadores para dejarnos llevar y conectar con el placer. De hecho, una de las técnicas de desbloqueo para facilitar la llegada del orgasmo es el jadeo. Libera tensión y, al generar una leve hiperventilación, favorece que nuestro cerebro racional pare de dar órdenes para que nos dejemos llevar. Además, potencia las sensaciones corporales y nos ayuda a focalizarnos en ellas y facilita que aparezca el gemido espontáneo.

Reproducir Video: Así suenan los orgasmos

Un gran número de personas son conscientes de ello, motivo por el que el gemido suele ser usado con asiduidad en sus relaciones con el propósito de hacer sentir mejor a su pareja, procurar que llegue al clímax de una manera más satisfactoria e incluso, hay quien lo hace, con el fin de que termine mucho más rápido.

En nuestro imaginario sexual, gracias a las películas, el gemido tiene se ha erotizado enormemente. Nadie imagina un filme con escenas sexuales, en las que los gemidos no sean parte importante de la escena. Aunque quizá esta hipervaloración del gemido puede llegar a condicionarnos y generar expectativas que no tienen por qué suceder.