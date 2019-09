27 sep 2019

La convivencia, el cansancio, el estrés, las preocupaciones familiares o laborales conllevan problemas que afectan a todos los aspectos de la relación, sobre todo, la vida sexual. Estas y otras circunstancias modifican los hábitos sexuales de las personas, haciendo que en muchas ocasiones digamos que no al sexo.

La situación empeora cuando la pareja a la que le has dicho que no es seguir insistiendo, lo que a menudo genera discusiones o malos entendidos como: “es que ya no te gusto”, “tienes un amante”, “por qué has cambiado tanto”, etcétera.

Rechazar como ser rechazado es doloroso y frustrante. Cuando uno de los integrantes de la pareja no quiere tener encuentros sexuales con mucha frecuencia y el otro con poca hablamos de algo que se llama: disritmia sexual o dicronaxia sexual.

El que quiere sexo siempre tiende a frustrarse ya que se siente rechazado, y se le pasa por la cabeza ideas como que igual ya no es atractivo y su autoestima decae. Por el otro lado, quien no tiene ganas se siente incomprendido y duda de si es normal lo que le ocurre. También ocurre que se ve ante la obligación de tener que “cumplir” para evitar problemas en la relación.

Si lo que quieres es superar el momento puedes seguir estos consejos:

Aprende a dar las explicaciones oportunas esto contribuirá a que el otro conozca tus sentimientos y pensamientos. Es importante que la comunicación sea fluida porque estamos cansados, porque no es el momento, porque no nos ha gustado cómo ha empezado, etcétera. Así evitaremos caer en el mismo error la próxima vez.

Muchas veces el problema es que nos aburre hacer siempre lo mismo. En este caso tenemos que poner en práctica nuevas alternativas sexuales, pueden comenzar intentando masturbarse mutuamente.

Cuando ha quedado claro que alguno de los dos no quiere lo mejor es dejar de insistir. De la misma manera que tampoco podemos atacar a la pareja por tener un deseo mayor que el nuestro.

Lo más importante es preguntarse: ¿Por qué no nos apetece? ¿Porque estamos cansados? ¿Porque ya no nos gusta nuestra pareja? ¿Porque nuestra vida sexual es aburrida?