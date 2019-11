11 nov 2019

Con la ruptura viene un proceso de luto. A veces dura semanas y a veces meses, y una parte fundamental para superarla es reformar tu vida, cambiar hábitos y modificar algunas rutinas. Y aunque muchas veces no se nos ocurre pensar en cambiar cosas de nuestro hogar el secreto para pasar de página puede estar allí.

Este 11 de noviembre se celebra del Día del Soltero a nivel mundial, y DKISSS aprovecha el día para presentar 'Reforma por ruptura’, un programa que acompañará a un grupo de solteros recién separados en el proceso de redecoración de sus hogares. Se trata de una forma de terapia que estará liderada por el experto en decoración Orlando Soria .

Y si estás pasando por un proceso de separación, estos consejos del presentador sobre cómo rediseñar tu vida después de una ruptura puede que te sirvan.

1. Si algo te recuerda a tu ex, deshazte de él.

Esto no quiere decir que debas deshacerte de todo lo que tú y tu ex compraron juntos. Si hay algo que amas (o es muy valioso), guárdalo. Pero te recomiendo que lo guardes hasta que verlo no te traiga malos recuerdos.

2. Busca oportunidades de diseño que no hubieran sido posibles en con tu ex.

Lo mejor de una ruptura es que por fin podrás hacer lo que quieras con tu espacio. Por lo tanto, debes usar una ruptura como una oportunidad para probar cosas nuevas, cosas que tu ex podría haber odiado. Es una gran oportunidad para finalmente comprender mejor cómo deseas que se vea tu espacio y cómo deseas que funcione.

3. Haz que tu espacio sea acogedor para invitados.

Durante una ruptura, necesitas a tus amigos y familiares. Por lo tanto, es un buen momento para asegurarte de que tu hogar sea un sitio acogedor y cómodo para tus visitas. Esto va desde asegurarte de que tu sala de estar tenga asientos adecuados y cómodos hasta arreglar el dormitorio de invitados (si tienes uno) y hacerlo lo más atractivo posible.

4. Añade color

Paint es la herramienta de diseño más eficiente que existe. No cuesta nada cambiar por completo el aspecto de un espacio. Y lo mejor es que es reversible. Así que no tengas miedo de probar un color audaz y darle brillo a tu vida (solo asegúrate de probar primero un pequeño parche en la pared).

5. Hazlo tu mismo

El trabajo físico (como pintar o instalar nuevos estantes) es una gran distracción posterior a la ruptura. No solo hace que tu cuerpo se mueva y lo mantengas activo, sino que también te da una sensación de poder para crear belleza en tu propio espacio.

6. Arregla tu cocina

Para muchas personas cocinar es terapéutico. Por lo tanto, hacer de la cocina un espacio organizado y funcional te brinda la capacidad de cuidarte a ti mismo. Esto puede significar cualquier cosa, desde algo más complicado como cambiar un grifo a algo simple como comprar paños de cocina nuevos y frescos y organizar tu estante de especias.

7. Pídele ayuda a un amigo

Cuando estás pasando por algo difícil, la gente quiere ayudar. Entonces, durante una renovación aprovecha para pedirle ayuda a un amigo. Hacer tareas como pintar las habitaciones, o montar muebles, o incluso moverlos de lugar puede ser una actividad divertida.

8. Prueba un nuevo estilo de diseño

Después de una ruptura es un buen momento para probar nuevos estilos. Cambiar un espacio puede ser un reflejó tu personalidad, de tu nueva vida y el comienzo de un nuevo capítulo.

9. Despídete de las viejas expectativas

Tal vez tú y tu ex compraban en la misma tienda todo el tiempo. Una ruptura es un buen momento para buscar estos patrones. Usa tu ruptura como una oportunidad para explorar nuevas tiendas y recursos.

10. Busca nuevos artistas y creadores a los que puedas apoyar

Encuentra artistas y creadores que te inspiren. Conocer gente que se gana la vida con arte te ayuda a tu creatividad. Obtener arte de artistas que has conocido (o a los que acabas de seguir en las redes sociales) le da aún más significado a tu espacio.