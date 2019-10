31 oct 2019

La ruptura con la pareja puede dañar la autoestima y distorsionar la realidad de manera momentánea. Es un hecho estresante que incluso lo comparan con situaciones como la muerte de un ser querido, una mudanza, perder el empleo o tener problemas en el trabajo. Todo estos estresores, aunque sean muy diferentes, lo que tienen en común es que cada uno de ellos supone un duelo y requiere, por tanto, un proceso de recuperación para la persona que lo sufre.





Cuando finaliza una relación, sobre todo si ha sido por parte de él, una mujer puede sentirse más vulnerable, con la confianza mermada, frágil y probablemente entre en un bucle de autoculpabilidad nada sano. El psicólogo Hugo Onaindia de Equilibria explica que “En cualquier ruptura lo más común es repasar, en una mezcla de ansiedad y tristeza, que cosas uno hizo mal o en qué cosas tu expareja se equivocó. Estas rumiaciones no suelen conducir a nada productivo pero también suelen ser inevitables.”

¿Realmente era tu pareja ideal?

Ante la ruptura de una relación de pareja probablemente mantengas diálogos internos donde te preguntes qué has hecho mal, te repitas que no eres digna de ser amada o no entiendas qué es lo que ha pasado en realidad y necesites unas respuestas que no obtienes. “Como en cualquier pérdida, uno se siente culpable aunque la responsabilidad es casi siempre compartida. Repensar en la relación como un juego de compatibilidades es mucho más sano. Ya no se trataría de buscar culpables, sino de examinar lo que os hacía incompatibles y quitar el velo de lo que nosotros mismos o la otra persona buscábamos o queríamos en realidad” explica Onaindia.

Piensa en que si no ha funcionado es que realmente no era el momento o la persona idónea, tal vez no fuera solamente una cuestión de caracteres, puede que no estuvierais en el mismo momento vital y que cada uno requería o buscaba algo diferente a lo que le aportaba la relación.

Mantente activa

Sal de la rutina que hacías en pareja, visita otros lugares, descubre nuevas actividades o regresa a aquello que habías abandonado por dedicarle más tiempo a la relación. No te fustigues intentando encontrarte con tu ex, varía las rutas que hacías con él, que tu día a día sea distinto a un día ‘sin él’. Si repites constantemente en solitario momentos que compartíais te vas a sentir más triste, más culpable y te va a costar más gestionar tu proceso de duelo.

Cuídate y mímate

Es el momento de cuidarte mucho, consentirte y mimarte. Ante una merma de la autoestima lo ideal es verte mejor, cuidarte más, comer más sano, hacer más ejercicio, regalarte un masaje, un cambio de look que te haga sentir más guapa. Es muy importante sentirse y verse bien para empoderarte y recuperar la confianza en ti misma.

Busca aliados

Aunque tu relación de pareja haya absorbido muchísimo tiempo, volver a reunirte con los tuyos siempre es reconfortante y el mejor sitio desde el que recuperarse. Las personas que te quieren van a ser el apoyo incondicional que necesitas en estos momentos para volver a sentirte escuchada, mimada y comprendida, algo esencial para recuperar tu fortaleza habitual. Necesitas reponerte, descansar y mucho amor, no siempre estamos fuertes y eso también hay que permitirlo, eso también forma parte de la vida y es importante acogerlo y abrazarlo como un estado donde el aprendizaje y el crecimiento personal está más presente que nunca.

Por supuesto hay casos en los que el daño que se ha producido es tan grande que necesitarás de profesionales para ayudarte en tu proceso de duelo, expertos en psicología que te podrán dar las mejores herramientas para recuperarte y volver a sentirte feliz y con tu autoestima reparada.