Podríamos decir que Instagram es el nuevo Tinder de los jóvenes y todo se debe a la lista de mejores amigos de las stories, que llegó en diciembre del año pasado a esta red social para cambiar totalmente la forma de ligar de la generación zeta. En un principio, esta nueva funcionalidad estaba pensada para compartir esos selfies poco favorecedores –pero muy graciosos- o esas noches de juerga solo aptas para el círculo de confianza.

Pero hemos descubierto que eso ya es muy 2018. Ahora, los mejores amigos de Instagram stories se usan para ligar. Cuando muchos de nosotros estábamos aún en la era del ligoteo mediante el intercambio de likes y los comentarios con emojis, resulta que muchos ya vivían en el futuro. Esta estrategia que hemos bautizado como “bestfriendear” va más allá de las reacciones a las stories, aunque se queda a medio camino del sexting vía mensaje directo.

¿Qué es “bestfriendear”?

La tendencia de “bestfriendear” vía Instagram amenaza con sustituir no solo ya a Tinder, sino también a otras apps para ligar. Este nuevo fenómeno consiste en añadir en mejores amigos a todas esas chicas (y decimos chicas porque hemos observado que sobre todo lo hacen ellos) con las que les gustaría tener más que palabras. Se trata de, después, subir stories sin camiseta o en ropa interior –por alguna razón, casi el 100% es de Calvin Klein- que parecen parafrasear la frase de Rosalía en Brillo: “He ‘subío’ quince stories (semidesnudo), ¿no me ves?” . Esas fotos sexis, por supuesto, solo son vistas por el grupo de LAS ELEGIDAS. Este método está cada vez más extendido; tanto que, si perteneces a la generación Z, lo raro es que no hayas sido “bestfriendeada” alguna vez.

La otra vertiente de esta práctica

También hay otra manera de sacar provecho a esta vía de ligoteo. Funciona de la siguiente manera: repostear fotos, textos, vídeos… de cuentas con contenido sexual o memes a modo de indirectas. Cristina, que tiene 22 años y se define como una “bestfriendeada” veterana, nos cuenta: “Ya me ha pasado 3 o 4 veces. Uno de estos chicos incluso reposteó una frase que decía: “Tu lista de mejores amigos está llena de chicas a las que te quieres tirar, y lo sabes” y bueno, me impactó bastante”. Cristina añade: “A mí, por lo menos, no me gustó. Es más, ya he silenciado a algunos”.

Y hay muchas chicas más que sienten que esta táctica es inútil o incluso desagradable, entre ellas Natalia. Tiene 23 años y ha sido “bestfriendeada” en una ocasión por un chico al que conocía pero que, según nos cuenta, “nunca había hecho ningún acercamiento hacia ella en persona”. Además, confiesa: “Yo al principio no le di mucha importancia pero, cuando lo comenté con otra amiga a la que también le había pasado, nos dimos cuenta de que esto parece ser una nueva moda. Spoiler: no funcionó, al menos conmigo”.

Vamos, que la mayoría de los “bestfrienders”, a pesar de intentar toda vía posible para flirtear, no consigue sus objetivos. Katia, de 22 años, relata: “Llevo soltera solo unas semanas y justo ahora me ha añadido a su lista de mejores amigos un chico que no conozco de nada pero con quien me sigo en esta red social hace tiempo. Se dedica a subir fotos sin camiseta y agarrándose el paquete o selfies enfrente del espejo del baño con camisetas ajustadas, marcando músculo”. Katia confiesa que es la primera vez que le pasa y, además, cuando se lo comentó a una amiga, resultó que estaban siendo “bestfriendeadas” en el mismo grupo: “Si antes no tenía oportunidad, ahora que siento que esto es como una newsletter, menos”.