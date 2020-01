16 ene 2020

Compartir en google plus

Del mismo modo que es fundamental trabajar nuestra inteligencia emocional como una herramienta clave para ayudarnos a resolver y gestionar distintos tipos de situaciones en la vida o al igual que nos han enseñado a desarrollar nuestra inteligencia para sacar buenas notas en el cole, también debemos prestar atención a nuestra inteligencia sexual.

Según la sexóloga Laura Hermoso de SexPlace.es: "La inteligencia sexual es una forma de concebir la sexualidadlibre de estereotipos y presiones sociales. Se trata de que cada persona acepte la sexualidad de forma positiva y libre". Para ello, debemos aprender a vivir el sexo de forma plena, sin nungún estigma ni etiqueta, siendo abiertos de mente y por supuesto, aceptándonos tal y como somos. Conocernos bien para ser capaces de manejar las reacciones de nuestro cuerpo es clave, al igual que practicar sexo seguro, de forma ética y olvidarnos de las represiones a la hora de utilizar juguetes eróticos con nuestra pareja, ver películas subidas de todo o explorar la literatura érotica, por ejemplo.





VER 50 FOTOS Los libros eróticos que no puedes perderte

Claves para mejorar la inteligencia sexual

1. Tratar con toda naturalidad el sexo con tu pareja. Esto ayuda también en la comunicación y es esencial para que todo fluya entre los dos.

2. Conocernos a nosotros mismos a nivel sexual es súper importante para saber qué es lo que nos gusta y qué no, para así después aplicarlo con nuestras parejas.

3. Tener tolerancia con los gustos de los demás. Lo que les gusta a otras personas no tiene por qué gustarnos a nosotros pero no quiere decir que no sea bueno (siempre y cuando esté dentro de los límites del respeto).

4. No avergonzarnos de nuestro cuerpo. Debemos aprender a envejecer y no sentirnos mal con los cambios que experimenta nuestro cuerpo.

Video: Por qué la inteligencia emocional puede cambiar tu vida unsplash

5. Descubrir lo que nos satisface sexualmente.

6 Practicar sexo seguro.

7. Conocer los limites, saber siempre respetar siempre a tu pareja sexual.

8. Educación sexual para eliminar tabúes y ser más comunicativos en este ámbito.

9 . Estar siempre abiertos a evolucionar y aprender.

10. Disfrutar el sexo de forma saludable.