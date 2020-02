12 feb 2020

Imagina que estás soltero/a. Que en este momento, no hay nadie que te quiera (románticamente hablando, por supuesto). Solo quieres que sea 14 de febrero porque el 15, el chocolate en el supermercado está al 50% de descuento. Y el día 16, a casi el 80%. La última cita que tuviste a través de una aplicación fue un desastre. El sujeto no se parecía a la persona de la foto y además, no os compenetrabais de ninguna de las maneras. Ni política, ni religión ni mucho menos en forma de ser.

A dos días de la fecha V (El día de los enamorados) tus amigas están como locas buscando una cita para el viernes. Pero... ¿la encontrarán? ¿no es un poco precipitado buscar una cita para este día tan señalado con tan poca antelación? Bien, las apps de citas han contestado a estas cuestiones/plegarias y... tachán. No es buena idea buscar el amor justo antes del 14 de febrero.





Según una investigación llevada a cabo por la aplicación de citas Badoo un 49% de los usuarios de esta aplicación evitan tener una cita este día. ¿Por qué? Las excusas son más que justificadas: “No quiero parecer desesperado/a en la búsqueda del amor” dicen un 20% de los encuestados. Un 16% afirma que odian todo lo que representa ese día, por lo cualquier forma de "romanticismo" se merece un 'ghosting'. ¿Una fecha demasiado señalada para ese día? Eso es justamente lo que opina un 22%. Y nosotras, desde la redacción, estamos de acuerdo. San Valentín es mucho San Valentín, muy San Valentín.

Pablo Delgado, Brand Marketing Director para España y Latinoamérica de Badoo ha ratificado la opinión de los usuarios, "San Valentín solía consistir en declaraciones de amor y enviar cartas anónimas a nuestro crush. Pero, al cabo del tiempo, este día se ha convertido en una jornada exclusiva para parejas que celebran sus relaciones. Esto ha llevado a muchos solteros a sentir la presión de planificar sus citas”.

Tras esto, algo queda claro: la semana previa a San Valentín no es buena para encontrar el amor. ¿Qué prefieren los usuarios de esta aplicación antes que tener una cita este día? Por sorprendente orden 1. elegirían antes que alguien les dejase plantados, 2. le darían 'like' en redes sociales por accidente a la persona que les gusta y 3. preferirían olvidarse del nombre de su cita antes que quedar en esta fecha tan señalada.

Sin duda, medidas algo extremas para una situación de este calibre. ¿Nuestro consejo como expertas en este mundo de amores y desamores? Queda cuando más te apetezca, será cuando mejor saldrá.