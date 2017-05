Blanca Suárez estrena color de pelo

12 may 2017

Blanca Suárez no para de sorprendernos. La actriz no duda en arriesgar con looks beauty muy llamativos. Peinados y maquillajes poco convencionales de los que te hablamos hace unos días.

Ahora ha dado un paso más y se ha atrevido a cambiar su color de pelo, eligiendo el rubio platino. Un color, que puso de moda Taylor Swift en 2016, y que después han ido adoptando muchas otras famosas como Cara Delevingne (antes de raparse), Kristen Stewart, Olivia Wilde, Katy Perry, Jennifer Lawrence, Ana Fernández… y ahora Blanca.

La actriz de 'Las chicas del cable' ha compartido a través de su perfil de Instagram varias instantáneas con su nuevo color de pelo: un rubio platino con las raíces oscuras. No sabemos si es un cambio de look por exigencias profesionales o lo ha hecho por gusto.

Ahora somos una banda de rock (duro), vale? Día de rodaje top con @samsungespana @natalia_natalita @leticiariestra #SMARTgirl #GalaxyS8 Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 10 de May de 2017 a la(s) 4:49 PDT

La conocimos con su cabello castaño, pero desde que saltó a la fama, la actriz ha ido aclarando su tono, a través de mechas, primero, y después a través de tintes, cada vez más claros que su base y más arriesgados, hasta llegar a este rubio platino.

¿Tú también quieres sumarte a la tendencia del rubio platino?

El rubio platino es un tono arriesgado, pero con el que conseguirás una imagen muy sólida y definida. Como nos explicó Paula Soroa, maquilladora oficial de L’Oréal Paris, "favorece más si el tono de piel es claro. En chicas con piel morena no queda mal, pero sin duda combina mejor con una piel blanca".

Si estás pensando en sumarte a la tendencia del rubio platino ten en cuenta la advertencia de Natalie Iglesias, colorista de Maison Eduardo Sánchez, "para conseguir el platino hay que decolorar el cabello dos veces para dejarlo totalmente sin pigmentos y los cabellos muy finos no suelen resistirlo. Cuanto más oscuro sea el cabello natural, más trabajo habrá de realizar el colorista, e incluso realizar varios retoques hasta conseguir el tono deseado".

Además Natalie Iglesias aconseja ser muy estrictas con el cuidado del pelo si te lo decoloras. "Este tipo de cabello tiende a debilitarse, a romperse y a perder el color. Para evitarlo, se debe hidratar en profundidad". La colorista recomienda utilizar de forma habitual un aceite de pre-lavado, libre de siliconas, evitar el uso de secadores y planchas, utilizar una vez cada dos o tres lavados un champú violeta, y sérums nutritivos o aceites de tratamiento de forma habitual.