El nuevo color de pelo de Macarena Gómez

20 jun 2017

Cada vez hay más famosas que se rinden a los encantos del cabello rubio. La última ha sido la actriz cordobesa Macarena Gómez, conocida por su papel de Lola Trujillo o Lola Reynolds en la serie 'La que se avecina'.

Macarena se ha atrevido con un rubio poco convencional, el nórdico. Un tono muy claro, casi blanco que ya han lucido otras famosas como Jennifer Lawrence o Charlize Theron. Un color más arriesgado incluso que el platino que ha sido el elegido por otras celebrities como Blanca Suárez, Ana Fernández o Cara Delevingne, antes de raparse la cabeza.

Macarena Gómez con su nuevo color de pelo: el rubio nórdico. pinit Gtres'

Lo que está claro es que el rubio está de moda y cada vez son más las mujeres, famosas y no, que apuestan por decir adiós a sus melenas castañas. Ya sea a través de mechas, o de tintes, en los diversos rubios: ceniza, dorado, miel, platino… o nórdico como Macarena.

Para Macarena Gómez ha sido el cambio de look más arriesgado porque, aunque sí la hemos visto con el pelo corto hace años, nunca había posado de rubia. Lo que no sabemos aún es si se trata de un cambio de look temporal por su trabajo o es una decisión personal. ¿A ti qué te parece el nuevo color de pelo de Macarena?