¿Ha acertado Kate Middleton al cortarse su melena?

Puede que no haya habido otra melena tan inamovible desde la de Rachel en 'Friends'. El largo pelo, ligeramente ondulado, de Kate Middleton se había convertido en algo más que una marca de la casa: en una seña de su identidad. Sin embargo, parece que su intachable cabello no era un asunto tan intocable como parecía, porque la Duquesa de Cambridge ha sorprendido a todos con un corte. No radical, pero significativo. Se ha quitado al menos cinco años de encima.

La futura Reina de Inglaterra asistió ayer a la inauguración del torneo de Wimbledon vestida con un original vestido blanco con topos negros de Dolce & Gabbana y cuatro dedos menos de melena. Ahora, luce un ong bob más bien largo, pero aún así mucho más corto de lo que lo ha llevado desde su boda, hace seis años. Aligerado de peso, su melena gana cuerpo, volumen y movimiento y su 'look' parece más fresco y juvenil. Lo que no ha variado ni un ápice es el peinado, sempiternamente ondulado.

La aparición de Kate Middleton en Wimbledon, tan aplaudida por su impecable elegancia, ha recordado de nuevo a otra aparición estelar de la inagotable Diana Spencer. Fue en Ascot, en junio de 1988, cuando Lady Di optó por dejar boquiabierto al personal un vestido blanco de topos negros de diseño mucho más ochentero, pero de impacto similar. ¿Será tanta coincidencia de estilo una casualidad o Kate se mira mucho en el espejo de Diana?

