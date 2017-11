Amaia Salamanca y sus continuos cambios de looks

29 nov 2017

Amaia Salamanca ya no es rubia... La actriz madrileña ha vuelto a sus orígenes y luce su pelo de color castaño. Amaia Salamanca ha utilizado Instagram para dar a conocer su nuevo cambio de look a todos sus seguidores. Seguro que te estás preguntando si se trata de un cambio de look real o de un cambio por exigencias del guión (como el de Paula Echeverría).

¡Bingo! La actriz ha compratido una foto de su nuevo look junto al actor Javier Rey en lo que parece una nueva película en la que también participan Hugo Silva, Marián Hernández y Letizia Dolera, entre otros.

Fotomatón de 2 de los hermanos Allende-Salazar durante las pruebas de hoy antes de comenzar a rodar la próxima semana... #quétejuegas con @inesdeleon @javierrrey @leticiadoleraoficial @pelirouge @mariam_hernan @braysefe @___hugo_silva Una publicación compartida de Amaia Salamanca (@amaiasalamanca) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 5:44 PST

No es el único cambio de look de la actriz en las últimas semanas. Amaia Salamanca ha subido varias imágenes en las que podemos verla pelirroja, luciendo un bob con flequillo recto. Se trata también del look que ha tenido que lucir en el rodaje de otra película.

Bye bye, Sirena. #perdidalapelicula Una publicación compartida de Amaia Salamanca (@amaiasalamanca) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 8:57 PST

Así que de momento esos continuos cambios de look se deben a exigencias del guión, pero nos sirven también para ver cómo está Amaia Salamanca morena y pelirroja. ¿A ti cómo te gusta más?

