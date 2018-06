25 jun 2018

Las asiáticas y sus rutinas de belleza de siete y 11 pasos son la inspiración para una nueva forma de plantear el peinado: el layering, una aplicación de productos planeada estratégicamente para conseguir un meta específica, ya sea volumen superlativo o un rizo perfecto y controlado. Esta técnica no puede ser más sencilla. Se basa en una elección concreta de productos que tiene en cuenta las necesidades de tu pelo, desde el lavado hasta la fijación. Y lo más importante es que insiste en la fase de cuidado antes de peinar. Los resultados hablan por sí mismos.

Lo que quieres es elevar el volumen

¿Tu máxima obsesión es conseguir que la melena no se quede pegada a tu cráneo como un casco? ¿O que esas ondas mullidas y divinas no pierdan fuelle a mitad de la mañana? Empieza por el cuero cabelludo. Es esencial liberarlo de partículas acumuladas sobre el folículo piloso para construir volumen desde la raíz. Piensa en restos de mascarillas y de espumas que no se han ido con el lavado, pero también en el humo de la contaminación urbana, en las partículas de tabaco y en la propia grasa que generas. Todo eso tapona la salida del pelo y lo asfixia. Por eso no hay forma de que dure el volumen. Necesitas un champú revitalizador con potencia suficiente para arrastrarlo todo. Una vez que la raíz esté libre, el cabello tendrá más movimiento en su base. Refuérzalo con un acondicionador ligero, que no aporte peso. Y asegura su continuidad con serums y cremas voluminizadoras que ayuden a esponjar las fibras. ¡Conseguido!

1. Spray Voluminizador de Ouai (28 €). Exclusiva en Sephora. 2. Serum Perfecteur Cheveux Rebelles de Dessange (40 €). 3. VolumeBloom Aqua Gel Acondicionador ligero para cabello fino de Biolage (16,95 €). 4. Hair Rituel Soin Lavant Revitalisant Volumateur de Sisley (60 €). pinit

Buscas un liso natural, pero con movimiento

La palabra clave es la hidratación. El brillo y la manejabilidad dependen directamente de ella. Sobre todo, en melenas largas que quieren seguir siéndolo. Lo mejor es que ahora, antes de disciplinar, puedes apostar por mejorar la longitud (y sobre todo, la resistencia) con champús y productos específicos, como Extensioniste o Dream Long, y con propuestas clean, como Source Essentielle. Asegura el brillo, la elasticidad, la forma y la protección con un toque de aceite con vitaminas.

1. Aceite Seco Repara & Protege con Vitamina E de Pantene (6,49 €). 2. Source Essentielle Daily Detangling Cream de L’Oréal Professionnel (c.p.v.). 3. Elvive Dream Long Crema Stop Tijeras de L’Oréal Paris (4,60 €). 4. Champú Extensioniste Bain de Kérastase (18 €). pinit

Un pixie con cuerpo y mucha personalidad

Si tu corto se queda deslabazado en cuanto te lo lavas, cámbiate a un combo champú-acondicionador que aporte nutrición profunda. Definir la textura implica trabajar los mechones con pasta moldeadora. No la apliques de golpe, hazlo por zonas y seca ayudándote de los dedos: retuerce cada mechón y lánzalo hacia delante bajo el chorro de aire a temperatura media. Si ves que no consigues el cuerpo que buscabas, duplica el efecto con un spray texturizante sobre el cabello ya completamente seco.

1. Champú Nutritivo Ylang Ylang de Klorane (14,74 €). 2. Bio:Renew Acondicionador Suave Aceite de Moringa Dorada de Herbal Essence (4,99 €). 3. Style Lab Molding Clay de Living Proof (25 €). 4. Spray Texturizante Seco de Moroccanoil (28,50 €). pinit

Rizos que van más allá de las ondas surferas

El verano pide melenas liberadas y con textura de sal. Pero si no quieres renunciar a la ondulación bajo control, tienes que insistir en los pasos previos. ¿Qué significa? Que no perder la hidratación es esencial desde el champú y que la mascarilla de nutrición profunda es imperativa. Después, aplica una crema para acentuar el rizo (contienen polímeros que vuelven la onda más elástica) y otra para fijarlo de forma natural y sin endurecerlo.

1. Twisted Curl Magnifier Styling Cream de Sebastian (28,90 €).2. Hyaluronic Moisture Kick Curl Power 5 de Bonacure (13,67 €). 3. Mascarilla HairFood Banana Fructis de Garnier (5,95 €). 4. Champú Pure Locks de Aussie (6,14 €). pinit

