¿Se ha operado el pecho Kylie Jenner?

23 dic 2016

El 'timing' es perfecto, ya que el 'reality' de la familia, 'Keeping Up With the Kardashians', está parado por imperativo médico de los Kardashian-West, con lo que la pequeña del clan ha podido pasar por quirófano tranquilamente. Y aunque nadie de la familia ha comentado un posible nuevo cuerpo para la minidiva, las últimas fotos que ha subido a Instagram no ofrecen mucho lugar a la duda: existe un nuevo y aumentado volumen frontal.

Kylie se une así a la relación de amor-amor que la familia Kardashian tiene con la cirugía, especialmente Kim, a la que parece querer emular y hasta sustituir como cibersexsymbol y empresaria de sí misma. Las hermanas cada vez se parecen más: sólo el pecho, mucho más juvenil el del Kylie, las separaba físicamente. Ahora ya son prácticamente idénticas, con el único 'gap' de la edad. Si Kim tiene que ceder la corona de la reina de la red social, ya tiene clon en su propia casa.

No es, de todos modos, la primera operación a la que se ha sometido la Jenner pequeña. Además de los labios, piedra sobre la que construyó su imagen y su imperio (sus 'lip kits' siguen siendo su producto estrella), tuvo que ponerse pecho y glúteos para adquirir la potencialidad eróticofinanciera que comercializa la familia. Con esta posible segunda operación, se suma a la religión del más es más dinero que tanto les funciona.

