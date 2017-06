2 jun 2017

Compartir en google plus

Hay que ser realistas, hay zonas del cuerpo que, por mucho ejercicio que hagas, o cuides con cremas y una alimentación equilibrada, es muy complicado que luzcan perfectas. Y una de ellas es el culo. Con el verano a la vuelta de la esquina, a muchas mujeres les preocupa lucir una retaguardia perfecta, porque son diversos los problemas que suele presentar: por una parte, grasa acumulada y celulitis, por otra, flacidez, y también falta de volumen.

La medicina estética se presenta como una de las soluciones más eficaces para ayudarnos a conseguir ese culo soñado: son tratamientos no invasivos, que no requieren hospitalización ni recuperación, son seguros, bastante eficaces y con resultados, más o menos rápidos. Pero ¡ojo! Los expertos avisan de que no son soluciones milagrosas ni definitivas, exigen por parte del paciente el esfuerzo de adquirir unos buenos hábitos para optimizar los resultados.

Si estás en ese punto: te gusta cuidarte, llevas una alimentación equilibrada, haces ejercicio y quieres mejorar tu imagen, en concreto tus glúteos, lo primero que debes hacer es ponerte en manos de un buen profesional de la medicina estética, que te aconsejará sobre el mejor tratamiento para ti. Cada cuerpo es diferente y exige una solución distinta, y los profesionales se adaptan y ofrecen soluciones, cada vez más personalizadas. Pero hemos recopilado los mejores tratamientos estéticos para conseguir el culo perfecto.

Para tratar la celulitis y la grasa localizada en los glúteos , puedes optar por carboxiterapia, mesoterapi a (que consiste en inyectar con una aguja muy pequeña mínimas dosis de medicina homeopática), radiofrecuencia, ultrasonidos, vacumterapia (a través de aparatos se busca drenar el tejido adiposo movilizando la grasa localizada), presoterapia (estimula la circulación sanguínea y linfática, eliminado el exceso de líquidos) o láser lipolítico (láser de diodo de baja frecuencia que mediante ondas desencadena una serie de efectos fisiológicos que dan lugar a la lipólisis, un mecanismo natural que destruye la grasa).

, puedes optar por carboxiterapia, a (que consiste en inyectar con una aguja muy pequeña mínimas dosis de medicina homeopática), radiofrecuencia, ultrasonidos, (a través de aparatos se busca drenar el tejido adiposo movilizando la grasa localizada), (estimula la circulación sanguínea y linfática, eliminado el exceso de líquidos) o (láser de diodo de baja frecuencia que mediante ondas desencadena una serie de efectos fisiológicos que dan lugar a la lipólisis, un mecanismo natural que destruye la grasa). Para combatir la flacidez en los glúteos, los mejores tratamientos estéticos son la radiofrecuencia, los hilos tensores , el lipoláser (es la evolución de la liposucción sin quirófano), las infiltraciones y los rellenos de ácido hialurónico.

en los glúteos, los mejores tratamientos estéticos son la radiofrecuencia, los , el (es la evolución de la liposucción sin quirófano), las infiltraciones y los rellenos de ácido hialurónico. Cuando el problema es un culo caído y se trata de aumentar el tamaño, los mejores tratamientos son la lipotransferencia (eliminar grasa de una zona para inyectarla, posteriormente en el glúteo) o los implantes de silicona, similares a los de pecho.

Pero recuerda que cualquiera de estos tratamientos médico estéticos deben ir acompañados de una alimentación equilibrada, con muchas frutas, verduras y proteínas, y pocas grasas y azúcares; y también de la práctica de ejercicio de forma habitual. El complemento perfecto serán los tratamientos anticelulíticos y reafirmantes que puedes ponerte en casa. Así sí podrás lucir un culo perfecto este verano.