Rinoplastia: todo lo que tienes que saber

5 sep 2017

La rinoplastia es una de las operaciones estéticas más practicadas en nuestro país. Entre las mujeres, en concreto, es la segunda más demandada, después del aumento de pecho. Y entre los hombres también es una de las más solicitadas junto a la liposucción. Muchos son los famosos que se han sometido a una rinoplastia para cambiar la forma de su nariz.

Pero si estás pensando en hacerte una ten en cuenta antes los consejos de los especialistas para acertar, ya que se trata de una operación que no está exenta de problemas y que en ocasiones da lugar a resultados fallidos.

Hay una nariz para cada rostro

Seguro que tienes una nariz favorita, y sí puedes inspirarte en ella, pero no pienses que te va a quedar igual. El doctor Pedro Arquero, especializado en cirugías primarias y secundarias con más de 25 años de experiencia y director de la Clínica del Dr. Arquero, nos cuenta que "no me importa que traigan fotos de lo que quieren, pero nuestro trabajo consiste en analizar el rostro de cada paciente para encontrar la nariz más adecuada. Hacemos un boceto, y teniendo en cuenta una serie de proporciones, ofrecemos el mejor resultado para conseguir un rostro simétrico. Además, el paciente tiene que saber que muchas veces la operación de nariz implica la necesidad de hacer otros retoques, sobre todo en el mentón o la frente, para armonizar el rostro”.

La funcionalidad de la nariz es también importante

"Muchas personas van a operarse la nariz por estética y descubren que tienen un problema de funcionalidad", explica el doctor Arquero. Y es que la nariz tiene su función en el cuerpo humano, nos permite desarrollar el sentido del olfato y respirar correctamente.

Por este motivo un buen especialista, señala el doctor Federico Pérez de la Romana, del Instituto Pérez de la Romana, "tratará el caso al estudiar la nariz no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista funcional y si la función respiratoria fuera disminuida o alterada, hará en la misma intervención una corrección, para mejorar así la respiración de la misma".

El postoperatorio de la rinoplastia

El doctor Pérez de la Romana explica que "la intervención se realiza con anestesia general, y normalmente hay que estar un día ingresado en la clínica. Durante el postoperatorio el paciente estará una semana con una escayola, protegiendo los huesos nasales, y con unos tapones que se retirarán a las 48 horas".

Aunque, según señala el doctor, la intervención no es dolorosa, "es probable que se hinche un poco la zona periocular. La hinchazón irá desapareciendo, pero hasta que no pase un mes el paciente no verá el resultado, e incluso tendrán que pasar unos meses más para comprobar cómo ha quedado la nariz".

Rinomodelación sin cirugía

Desde hace unos años la medicina estética, que ofrece tratamientos sin cirugía, ha experimentado un auge. Y también ha llegado a la nariz. La rinomodelación sin cirugía es posible, pero solo sirve para pequeñas modificaciones. Si estás pensando en someterte a uno de estos tratamientos sin cirugía para modificar tu nariz, ten en cuenta que, según el doctor Arquero, "solo se pueden utilizar productos que se reabsorban y cánulas, nunca agujas normales que podrían provocar problemas graves".

Ponte en manos de un buen profesional

Lógicamente siempre nos preocupa el precio. Pero más que el precio, cuando lo que está en juego es tu salud, (según el doctor Arquero la rinoplastia "es la cirugía estética más difícil y la que más fracasos conlleva"), lo importante es que te pongas en manos de un buen profesional, que te ofrezca los mejores resultados y la posibilidad de retoques. El doctor Arquero afirma que "un 30 por ciento de las narices que se operan hay que retocarlas, es una operación delicada, no sabes qué respuesta va a tener, al menos hasta que pasa el primer mes". Por su parte, Pérez de la Romana recomienda que el cirujano que te vaya a operar pertenezca a sociedades médicas como la Sociedad Europea de Rinoplastia.