16 may 2017

La Gala Met dejó el listón muy alto para Blake Lively. La actriz estaba impresionante con un vestido dorado de corte sirena y plumas en la cola. Pura sofisticación. Sin embargo, Blake, como todas, también tiene momentos bajos. Y el look que escogió para acudir a la la premiere de 'Paint It Black', donde se reunión con sus compañeras de reparto de 'Uno para todas' ('Sisterhood of the Traveling Pants'), viene a demostrarlo.

GTRES Blake Lively acude a la premiere de 'Paint It Black' GTRES Blake Lively apuesta por un look sencillo en black & white

Ni tan hortera como para encabezar nuestra lista de las peores vestidas de la semana, ni tan deslumbrante como sus looks en el pasado Festival de Cannes, Blake Lively se decantó por un look de lo más sencillo en black & white.

La actriz se enfundó un pantalón negro que combinó con una chaqueta y cinturón en el mismo tono y una camiseta. Sí, Blake, la reina de las alfombras rojas, también usa este tipo de prenda que nació como ropa interior. Completó el look con unos salones negros. Un outfit, en definitiva, que no pasará a la historia y posiblemente sea uno de los peores de la diva.

