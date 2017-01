Marta SÃ¡nchez: "Casey me aporta vitalidad y juventud"

3 ene 2017 corazón

Una vez publicadas las primeras imágenes en las que no se puede negar la evidencia, Marta Sánchez ha decidido no esconder que se ha enamorado de nuevo. No solo publicó, pocos días después, una imagen junto a él, un joven americano de San Diego que responde al nombre de Casey Ustick, sino que, durante el photocall del concierto por el 35 aniversario de 'ET: el extraterrestre', habló por primera vez de esta nueva ilusión.

"Estoy encantada con mi pareja y me da igual que la gente hable de nuestra diferencia de edad", comenzaba antes de que nadie pudiera entrar a juzgar lo que es evidente no solo si uno coge sus dos pasaportes. A pesar de que la cantante quiso puntualizar que están en los compases iniciales, conociéndose, aseguró que le "aporta vitalidad, juventud y sobre todo actitud".

Me lo merezco todo y más por todo lo que he pasado este año"

Ha sido en Miami, donde ‘Martísima’ tiene fijada su residencia junto a su hija, Paula, y dónde él desarrolla su actividad como analista financiero, donde hace poco se vieron por primera vez y surgió el amor. "Ha sido un año duro, pero ahora parece que termina bien. Me merezco todo y más por todo lo que he pasado y aguantado este año", reflexionaba con brillo en los ojos Sánchez.

Con ese "todo lo que ha aguantado" podría referirse ser las críticas que surgieron a raíz de los rumores de que habría rechazado participar en Eurovisión porque tenía pretensiones de diva.

Las mismas que le obligaron a sacar las uñas en defensa de su orgullo de estrella de la música a través de un comunicado en Facebook y que comenzaba sin engañar a nadie de cuál sería el tono de su queja: "Ya me río de ese deporte nacional que practican algunos medios metiéndose conmigo".

O de aquel mal trago que pasó en el Mira quién baila argentino, cuando el jurado ninguneó su trabajo para centrarse dos bailarines que la acompañaron en la actuación. "No vi el protagonismo de Marta, los divos fueron ellos", se le dijo entre otros comentarios que llevaron a que ella saliera mosqueadísima del plató.

Salud y amor

Porque su vida sentimental ha dado poco de sí para los medios estos 365 años. Marta terminó con el músico y diseñador Daniel Terán –después de haberse dado una segunda oportunidad– en marzo de 2015. Un par de meses después encontró el amor al lado del empresario argentino Diego de Anna, pero la relación no pasó del mes de septiembre.

Desde entonces y hasta hoy, tan solo se le había relacionado con su colega de profesión Fabián Hernández, pero no pasaron de ser unos rumores a raíz de unas imágenes publicadas juntos en Instagram.

Ahora, con los 50 recién cumplidos, Marta está dispuesta a que 2017 sea ese año en el que la salud y el amor acompañen a un trabajo que, en este momento, dice no faltarle.

