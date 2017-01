El agradecimiento de Barack a Michelle Obama en su despedida

12 ene 2017 corazón

Aun emocionados con las palabras que Ryan Gosling le dedicó a su mujer, Eva Mendes, al recoger su Globo de Oro, el encargado de hacernos soltar una lagrimilla -la que casi se le cae a él mientras pronunciaba el discurso- fue Barack Obama.

El que ha sido hasta ahora presidente de los Estados Unidos se despidió de la manera más emotiva y no quiso olvidarse de quien ha sido su mejor apoyo durante su mandato: su esposa, Michelle Obama. A ella se dirigió de manera personal.

Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país"

"En estos últimos 25 años, has sido no solo mi esposa, sino mi mejor amiga. Asumiste un rol que no te fue pedido y lo hiciste con gracia y estilo y buen humor. Hiciste que la Casa Blanca fuera un lugar abierto a todos. Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país", dijo con al voz quebrada.

También tuvo palabras para sus hijas: "Se han convertido en dos jóvenes mujeres sorprendentes, inteligentes y hermosas, pero más importante, amables y llenas de passion. Llevaron con facilidad la carga de estar durante años delante de las cámaras. De todo lo que he hecho en mi vida, lo que más me hace orgulloso es ser su papá".

Los Obama se despidieron tocando el corazón de los americanos en esta ceremonia en a que llamó la atención la ausencia de la menor de sus dos hijas: Sasha.

