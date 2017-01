Selena GÃ³mez se desnuda en Instagram e incendia la red

13 ene 2017

Compartir en google plus

Lejos, muy lejos quedan ya los buenos propósitos que Selena Gomez hizo cuando dejó las redes sociales, templo de la frivolidad y el vacío afectivo según su propio análisis.

En esta semana fantástica en la que no puede dejar de reinar, ha roto sus propias reglas de vuelo bajo en la red en dos ocasiones: al dejarse fotografiar en plenos arrumacos con su nuevo novio y ex de Bella Hadid, el cantante de 'The Weeknd', y con un desnudo que ha pillado a sus fans por sorpresa.

Se trata de un retrato en el que Selena posa de espaldas y semidesnuda para el fotógrafo de las estrellas Mert Alas, quien usó su móvil para capturar un momento que tituló "La bella y la bestia", suponemos que porque él también sale retratado. El fotógrafo subió la imagen a su perfil de Instagram... Y la red social lo censuró poco después.

Aunque muchos seguidores de la cantante de 'Same Old Love' han celebrado la imagen, otros han tildado a la reina de Instagram de hipócrita, sobre todo después de lo que dijo en su discurso en los American Music Awards.

En aquella ocasión, la cantante emocionó al auditorio al afirmar: "No quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (poniendo la mano en el corazón)", aseguró Selena.

Puede que aquel recato y paso atrás estuviera motivado por un momento emocional bajo, y que ahora que vive buenos momentos haya vuelto a las viejas costumbres, las que la han convertido en la persona más seguida de la red, con 106 millones de followers solo en Instagram. En todo caso, Selena Gómez está guapísima.