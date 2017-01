Más correrías de Trump en Rusia: 'atacó' a una ex Miss Hungría

16 ene 2017

Continúa la escalada de revelaciones que tienen que ver con los polémicos viajes a Rusia del presidente Donald Trump, esos que supuestamente figuran en un dossier en posesión del gobierno ruso que podría poner en peligro su permanencia en la Casa Blanca. Prácticamente todos los medios estadounidenses se han hecho eco del contenido de esas imágenes, en las que el magnate habría pagado a dos prostitutas para orinar en la cama donde el presidente Obama y la Primera Dama durmieron durante uno de sus viajes a Rusia.

Ahora es una ex Miss Hungría llamada Kata Sarka la que contó en un programa de televisión que Donald Trump le hizo proposiciones en la fiesta posterior a un concurso de belleza en 2013. “Estábamos en Rusia, era la final de Miss Universo. De repente, noto como un hombre me coge la mano, me empuja hacia él y me preguntó en inglés: '¿Quién eres?'. Yo estaba avergonzadísima, tanto que sólo acerté a contestarle: 'Hungría'.

El relato de Sarka continúa: “Entonces, me contesta: '¿Por qué estás aquí? Como no dije nada, me dio su tarjeta de negocios con su número privado y me explicó en qué hotel se estaba alojando y en qué habitación. Su nombre era Donald Trump”. Por lo visto, Sarka aún guarda la tarjeta que Trump le dio, aunque no acudió a su llamada. “No era mi tipo”, ha explicado en la entrevista.

