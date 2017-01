16 ene 2017 corazón

Han pasado algo más de tres meses desde que Kim Kardashian sufriera el susto más horrible de su vida en París. Ahora, el medio francés 'Le journal du Dimanche' ha tenido acceso a la declaración que la 'celebrity' hizo a la policía.

En su relato a las autoridades aseguró: "Escuché ruidos detrás de la puerta, como pasos, y grité preguntando quién estaba allí, pero nadie contestó. A las 2:56 llamé a seguridad, pero nadie contestó. Vi llegar a dos personas acompañadas por el hombre de la recepción, que lo tenían atado".

Los dos ho,bres iban encapuchados"

Y continuó: "Después volvimos dentro, me tiraron sobre la cama. Los dos hombres iban encapuchados. Uno tenía una máscara de esquiar, gorra y chaqueta; el otro una chaqueta que decía 'policía'. Me pidió que le diera mi anillo con un fuerte acento francés. Estaba en la mesilla".

"Le dije que no sabía donde estaba el anillo, pero entonces sacó un arma y me apuntó con ella. Inmediatamente le mostré el anillo. Dirigió el arma hacia mí. Tomó el anillo, llevaba guantes. Me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero. Me ataron con cables de plástico y las manos con cinta adhesiva, después las piernas y me taparon la boca. Me llevaron al baño y me metieron en la bañera", detalla sobre su pesadilla.

Esta información sale a la luz pocos días después de que se detuviera a 17 personas por este asunto, una de ellas su chófer personal, aunque este fue puesto en libertad poco después.

