Desvelado el paso a paso del atraco a Kim Kardashian

15 ene 2017

El periódico parisino “Le Journal du Dimanche” ha publicado las seis páginas de la declaración ante la policía en la que Kim Kardashian relata el paso a paso del atraco que sufrió el pasado mes de octubre en París, mientras asistía a la Semana de la Moda. La estrella de los 'realities' llevaba solo un albornoz cuando los dos asaltantes entraron en su habitación y la apuntaron con un pistola para robarle. Por fin sabemos que el monto total del robo asciende a alrededor de 5 millones de dólares, y no los 10 millones de dólares que en un principio se habían reportado.

Según la declaración de Kim Kardashian, escuchó unos pasos sospechosos al otro lado del apartamento que ocupaba en un céntrico y exclusivo barrio de París, pero al no obtener respuesta de nadie conocido o desconocido, optó por llamar a su guardespaldas. Eran las 14:56 horas. Poco después, entraron dos hombres enmascarados que llevaban chaquetas de policía. Uno de ellos le preguntó directamente por su anillo de compromiso, valorado en 4 millones de dólares.

“Me apuntó con su pistola y cogió el anillo de la mesita de la habitación. Llevaba guantes. Me preguntó dónde estaba el resto de las joyas y el dinero”, explicó Kim Kardashian en su declaración. “Me cogieron y me llevaron a la entrada. Solo llevaba un albornoz, estaba desnuda debajo de él. Me volvieron a llevar a la habitación y me arrojaron sobre la cama. Entonces me ataron las manos y los pies con unos cables de plástico y cinta adhesiva y me taparon la boca. Me dejaron en el baño. En la bañera, para ser más precisa”.

Kardashian también dejó por escrito el contenido robado de su joyero: dos brazaletes con diamantes de Cartier, varias piezas de Jacob& Co., incluido un collar de oro y diamantes y una cruz también de diamantes, una gargantilla de diamantes de Lorraine Schwartz a juego con unos pendientes, un Rloex de oto amarillo y una gargantilla de diamantes con el nombre de su hijo, Saint”. Uno de los ladrones dejó caer la cruz de diamantes mientras huía en su bicicleta. Un paseante la encontró y la llevó a la policía, facilitando la investigación que ha terminado con el arresto de 17 personas y la acusación de 10, incluido el hermano del chófer de los Kardashian.

