Si hubiese elegio otro vestido, me hubiesen criticado por fina

21 ene 2017

Ha comenzado 2017 igual que lo hizo 2016: rodeada de una polémica sobre su vestido para las Campanadas. Pero también con un nuevo programa bajo el brazo. Tras presentar Pekín Express, Cristina Pedroche se pone al mando de Tú sí que sí, un talent show que premiará con 30.000 euros a su ganador.

Corazón ¿Qué le parecen las críticas sobre su vestido en las Campanadas?

Cristina Pedroche Estoy feliz con lo que he hecho y con lo que soy. Soy una mujer libre que hace con su cuerpo, su mente y su espíritu lo que quiere. Las críticas no me importan.

Corazón No todo habrán sido malas críticas.

Cristina Pedroche Me he visto muy respaldada por gente de la profesión que incluso ha subido mi foto y ha dicho que les encantaría ponérselo.

Corazón Sus transparencias son ya un icono navideño, como la capa de Ramón García. ¿Es consciente de ello?

Cristina Pedroche Por supuesto y eso me da felicidad. Seguiré dando las Campanadas así, ya se lo he dicho a Atresmedia, que siempre que quieran, aquí estoy.

Corazón ¿Le sorprende el revuelo?

Cristina Pedroche No es cuestión de un vestido, como dice mi amiga Anne. Es verdad, ella es ideal. Pero no hay que irse muy atrás cuando otras cadenas sacaban a sus presentadores más desnudos que yo.

Corazón ¿Alguien influye en su decisión?

Cristina Pedroche Soy la única que lo decide. Tengo mi equipo, que sigue mis ideas para crear moda. Yo decido qué ponerme.

Corazón Está usted siempre en el centro de las críticas...

Cristina Pedroche Soy yo. En todo lo que hago hay gente a la que le gusta y gente que lo odia mucho. Si hubiese llevado otro tipo de vestido, hubiesen dicho que ahora voy de fina.

Corazón ¿Qué le parecen los vestidos de las otras presentadores?

Cristina Pedroche Están monísimas, pero yo con esos vestidos voy a una gala más normal.

Corazón ¿Cómo llevan su marido y usted los viajes a Londres con el restaurante?

Cristina Pedroche Durmiendo poco. Si él está allí, yo también. Y volvemos juntos. Intentamos siempre dormir juntos.

