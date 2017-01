Terelu Campos rompe a llorar al recordar a su padre

18 ene 2017 corazón

El 'reality' de 'Las Campos' está removiendo muchas cosas tanto en el matriarca del clan, como en sus hijas. La última en manifestarlo ha sido Terelu Campos, que no pudo contener las lágrimas en '¡Qué tiempo tan feliz!' al recordar un episodio relacionado con su padre, José María Borrego.

En la última emisión del programa, que se pudo ver el pasado viernes, madre e hijas se acercaron a la casa donde vivieron junto a su padre en Málaga. Era en el programa que conduce su madre donde ha recordado cómo fueron las últimas palabras con él.

"Nosotros estábamos en Málaga, nos íbamos a casa de mi padre a Marbella como al día siguiente. Llamamos a mi padre, oye papá que mañana vamos a Marbella contigo, y él dijo esperaros, ya mañana hablamos y lo vemos", comenzaba a explicar.

Y continuaba: "Fue la última conversación. Claro, en ese momento eres una niña, yo soy una niña, no puedo llorar". En ese momento la colaboradora de Telecinco se rompía y no podía contener las lágrimas, a pesar de lo cual continuó con su historia.

Necesité ayuda muchos años después"

"Yo nunca he hecho responsable a nadie porque no lo es. Mi madre era la que tenía el peor papel, con dos niñas adolescentes. Tuvo un papel muy complicado", proseguía Campos antes de reconocer que necesitó ayuda profesional para pasar el duelo: "Necesité ayuda muchos años después. Tuve un momento en mi vida en que yo no salía, no quería ir a ninguna parte… y entonces tenía unos ataques de ansiedad espantosos y fui tratada por un médico y poco a poco fui recuperando. Mi madre me ayudó muchísimo".

También contó cómo enfrentó su madre la situación: "Mi madre con nosotras siempre ha sido muy respetuosa con la memoria de mi padre".

