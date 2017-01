No es momento de ser madre

27 ene 2017

Es la encargada de conducir 'MasterChef' en todas sus versiones. También quienes escogieron RTVE para comerse las uvas y dar la bienvenida a 2017, se encontraron con ella. Y, ahora, Eva González suma un nuevo título a su currículo y a su historia de amor con el ente público: 'El gran reto musical', que se estrena el lunes a las 22.30 horas.

La sevillana nos cuenta de qué va el nuevo espacio que está a punto de llegar a la parrilla televisiva y asegura que, de momento, no entra en sus planes quedarse embarazada… por mucho que la prensa se empeñe en que se convierta en mamá.

Corazón Cuéntenos, ¿en qué consiste este nuevo programa?

Eva González Estoy feliz porque es un programa chulo en el que nos lo pasamos fenomenal, que es en lo que consiste la vida al final. Es un proyecto muy bonito. Son ocho famosos adivinando los intérpretes de canciones a partir de una serie de pruebas. Y eso es difícil, porque a todos nos suenan mucho las canciones, pero a lo mejor no sabemos quién las interpreta, que es la pregunta que tienen que contestar siempre. Lo hacen en dos equipos y a través de diferentes juegos muy divertidos: puede ser que escuchen la canción rayada, que venga un experto en beatbox y la interprete con sonidos, solo la letra… Faltan programas en la tele de música, que amansa a las fieras.

Corazón Dicen que la vamos a ver en un registro sorprendente. ¿Qué más nos puede ofrecer si la hemos visto hacer casi de todo?

Eva González (Risas) Es muy diferente, por ejemplo, a MasterChef, que es mucho más serio, aunque allí tengamos nuestros momentos de bromas también. El gran reto musical se graba casi en falso directo. Todo lo que va pasando en el plató está vivo. Realmente no tenemos un guion como tal y hay que reaccionar. También se pueden referir a que me voy a dar mis cantes, mis bailes y mis cosas

Corazón ¿Se atreve con todo también en el registro musical?

Eva González No, yo no tengo ni puñetera idea. En lo de cantar, pido perdón desde ya para cuando me escuchen entonando, porque no doy ni una nota. Pero me encanta hacerlo. Sí tengo ese momento, como todos, en el coche, que te crees que cantas bien, porque la música está alta.

Corazón Vamos que se cree Céline Dion y lo que pasa es que no se oye.

Eva González (Risas) Totalmente.

Corazón He visto en alguna foto que su cuñado, Francisco Rivera, participa en alguna de las entregas. ¿Cómo es trabajar en familia?

Eva González Había muchos más concursantes, porque van a pasar muchísimas caras conocidas y de primerísima línea. Y entre ellos, está Francisco, como bien dices.

A mi cuñado Fran no le hacen falta consejos para su aventura en la tele”

Corazón ¿Le favoreció o sacó el látigo con él?

Eva González Los concursantes decían que le favorecía, pero ya te digo yo que no, que fue todo lo contrario.

Corazón ¿Le ha dado algún consejo a Francisco, ahora que acaba de comenzar su aventura televisiva?

Eva González No le hace falta. Sobre todo en el papel que va a jugar, el de colaborador. Va a dar su opinión como tertuliano. Sabe hacerlo.

Corazón 'MasterChef', las Campanadas, 'El gran reto musical'… Está en un momento muy dulce con TVE.

Eva González Lo único que intento es aprovechar las oportunidades que me dan lo mejor posible. Nada más. Tener un peso o no dentro de un cadena es relativo. En la televisión, un día estás aquí y al día siguiente, no. Uno no se puede confiar, siempre hay que estar alerta y hacerlo bien. Luego influyen tantos factores… Ni la responsabilidad ni el éxito es tuyo. Tampoco si va mal. Y yo la tele la entiendo como un entretenimiento, además de como un medio de información, por supuesto. Después de una jornada de trabajo, gusta que haya gente que te entretenga.

Corazón ¿A usted le da tiempo a entretenerse en casa con esa agenda que tiene?

Eva González Por la noche. Cuando estás en tantos programas y con grabaciones tan intensas, cuando llegas a casa, casi ni tienes ganas de poner la tele.

Corazón Igual también hay que dedicar un ratito a cuidar la relación con su marido, Cayetano Rivera.

Eva González Eso, por supuesto. Como cualquiera que trabaja en una oficina y llega a su casa a las ocho de la tarde. Llegas, te preparas la cena, ves una serie o una peli y a dormir, que al día siguiente hay que levantarse temprano.

Corazón ¿Cómo le ha sentado a él entrar en la década de los 40?

Eva González Creo que bien. Lo de las depresiones de la edad son una tontería.

Corazón Se escuchan rumores de que están ya en búsqueda activa del niño...

Eva González ¡Qué pesados sois con eso! Pensaba: «Lo mismo si me caso me dejan un poco en paz». Que va... Os ha dado por esta vereda. Cuando venga, vendrá, pero no es el momento, ni mucho menos. Ni una cosa que esté planteada a corto plazo.

