5 feb 2017 Antonio albert

Es la estrella de la gala. La gran sorpresa. Camina casi flotando por la alfombra cargando con el Goya sin soltarlo, como quien se aferra a un salvavidas; la sonrisa indeleble, los ojos enrojecidos: "Estoy en una nube. No me lo llego a creer, me siento tan feliz".

Se lleva dos premios, empatando el récord de Verónica Forqué: "Con el que tengo ya en casa monto un trío, aunque creo que le daré uno a mi madre, que se lo merece". La actriz no se olvida del director a quien le debe el premio por 'Julieta': "A Pedro le tengo tanto que agradecer. Gracias al guion, pero también a su forma de dirigir, he podido escarbar en los rincones más oscuros de mi corazón: el dolor, la angustia, el abandono, la culpa… Todos los sentimientos que tanta angustia me ha causado en pantalla y, paradójicamente, tantas alegrías me ha dado en la vida real".

Más que suerte ha sido un milagro"

Emma no olvida a sus compañeros: "Tengo la suerte de haber hecho dos películas maravillosas, dos personajes fantásticos, pero a veces creo que más que suerte ha sido un milagro. Porque faltan personajes femeninos en el cine. Porque hay muchas actrices en paro, luchando día a día por lograr un papel".

Feliz por "una noche excepciona"”, Emma Suárez reconoce que no puede fingir: "Es que se me nota tanto que no puedo disimularlo, y eso para una actriz es un fracaso… Pero, la verdad, hoy hago una excepción".

Suárez se erige en la gran protagonista de la noche al conseguir el Goya como Mejor actriz de reparto por 'La próxima piel' y el de Mejor actriz protagonista por 'Julieta'.

Seguro que también te interesa...

Emma Suárez, Premio Goya 2017 de reparto: "Quiero dedicárselo a mis hijos"

Penélope Cruz: "Le debo mucho a Fernando Trueba"

El discurso de Ana Belén, Premio Goya de Honor 2017: "La vida sin Víctor hubiese sido infinitamente peor"

Premios Goya 2017: El emotivo discurso de Carlos Santos, dedicado a su hermana Laura