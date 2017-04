Soraya Arnelas: El 'reality' de mi niña

18 abr 2017 Alessandra pagliacci

Desde que naciera la pequeña Manuela hace más de un mes, hemos seguido muy de cerca su vida a través de las redes sociales. Soraya Arnelas (34) ha hecho partícipes a todos sus seguidores de cada paso de su nueva vida como madre, algo que ha generado dos grandes polémicas. Recordemos la vez en la que la cantante fue criticada por salir a cenar con su chico una semana después de dar a luz o su enfado cuando un usuario llamó "feíta" a la pequeña.

Lo último ha sido comunicar en su cuenta de Instagram que Manuela había sido ingresada en el hospital y días después, relatar en vídeos todo lo ocurrido. "Manuela empezó vomitando. Es intolerante a la proteína de la vaca y de la lactosa. También tenía una infección de orina. Le miraron los riñones porque es un cuadro raro tener infección y no presentar fiebre. Hemos estado siete días en el hospital y ya está bien. La sangre y la prueba de los riñones están bien, y ella se encuentra mejor", explicó.

Hasta ella está contenta!!! YA ESTAMOS EN CASA !!!!! Gracias a todos los enfermeros de pediatría del hospital Principe de Asturias de Alcalá de Henares por cuidarnos tan bien!! Y ya sabéis ,Gracias a vosotros!!! Ahora toca trabajar y que Manuela este tranquila! Toca disfrutar del sol ,de los paseos,de los dibujitos animados,de la música de piano,de mama y papa...tantas cositas!!@michaelhg Una publicación compartida de Soraya Arnelas (@soraya82) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 9:29 PDT

En los mismos vídeos, la cantante afirmó que su madre le había regañado por sobreexponer su vida en redes sociales. "Es verdad que yo no he sido de subir siempre mucho, pero al final es mi orgullo. Sé que muchos me habéis empezado a acompañar en esto de la maternidad y no os quiero fallar, porque sé que os gusta saber de Manuela y vais a seguir sabiendo de ella. Pero tengo que relajar el ritmo. Al principio era yo la que no quería subir muchas cosas y he terminado muy emocionada con el tema, subiendo fotos continuamente".

La policía advierte

Pero, ¿dónde está el límite? Es importante saber que son los propios padres los que deben ponerlos, siempre y cuando se respete la dignidad y la intimidad del pequeño. Carolina González, responsable de redes sociales de la Policía Nacional, aconseja pensar en si lo que colgamos en ese momento puede afectar al futuro de nuestro hijo, en su desarrollo y su normalidad. "A todos nos dolía ver en el salón de la casa una foto que nuestra madre había puesto de nosotros en pañales. Pues ahora esa foto no está en el salón, está en las redes sociales. Hay que ser conscientes de si esa imagen nos resultaría dolorosa", ha afirmado la community manager, que apela al sentido común. Por eso, antes de compartir intimidades, sería aconsejable pensar en todo lo que afecta a la esfera privada que no es necesario mostrar en ese momento.

