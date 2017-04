Pepe Navarro: "Fue una gilipollez no hacerme la prueba de ADN"

27 abr 2017 abc / tania calahorra

Pepe Navarro recibió al equipo de 'Mi casa es la tuya' dispuesto a confesarlo todo sobre su vida, personal y profesional. El presentador, que lleva 15 años apartado de la televisión, decidió participar en el programa de Bertín Osborne para explicar cómo ha sido su trayectoria: habló de su paso por el instituto y la Universidad, sus años en Antena 3 -de donde afirma que al finalizar su programa le registraron antes de salir por la puerta "como a delicuentes"- sus familias, sus hijos o sus problemas con Ivonne Reyes, entre otras experiencias vitales.

En su paso por 'Mi casa es la tuya', Navarro recordó cómo fueron sus años de estudiante. Afirmó que se le daba bien, aunque todo cambió cuando alcanzó los 14 años. "Mis amigos trabajaban, tenían dinero y me lo pagaban todo, me sentía mal y decidí que no quería estudiar. Después, comprendí que me había equivocado".

Poco a poco, el presentador relató cómo acabó en la televisión tras años de dedicación a la radio y cómo alcanzó el éxito con formatos como 'Esta noche cruzamos el Missisippi'. Pero también se atrevió a explicar los motivos que le llevaron a abandonar Telecinco en la cumbre para marcharse a Antena 3. "Querían cambiar el nombre del programa porque no era del agrado de la madre de un miembro del consejo de la cadena. Pensé que si nos pedían eso en cualquier momento no echaban a la calle".

Así, paso a paso, Navarro describió su vida profesional hasta que Bertín se interesó por la personal. El presentador habló de sus hijos y de su actual mujer. "Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Hablo de mis hijos y se me cae la baba", aseguró entre risas.

