Los 'sí, quiero' más espectaculares

14 may 2017 Alessandra pagliacci

Hay que reconocerlo, las pedidas de mano nos gustan y consiguen aflorar nuestra vena romántica. Ese momento en el que él hinca la rodilla, ella llora, se declaran su amor y termina con un diamante en el dedo y un "sí, quiero". Pues algo así ha ocurrido con la blogger italiana Chiara Ferragni y su novio, el cantante Fedez (27). Fue hace unos días durante un concierto de él en Verona (Italia), coincidiendo con el 30 cumpleaños de ella. Sobre el escenario, él se arrodilló y pronunció la pregunta que hizo llorar a la 'it girl' –a la que por supuesto respondió con un ‘sí’– emocionando a todos los presentes.

Si alguien necesita inspiración para su pedida de mano, además de esta que ha dado la vuelta al mundo, ha habido otras igual o más románticas. El cantante mexicano Cristian Castro también aprovechó uno de sus conciertos el pasado fin de semana para pedir matrimonio a Carol Victoria Urbán. "He encontrado a la mujer que tanto soñé, que tanto esperaba", confesó aludiendo a la que será su tercera boda.

Parece que la música inspira, porque Dulceida, la reconocida influencer, también tuvo su pedida sobre un escenario. Alba, su chica, aprovechó la primera edición del festival Dulceweekend para arrodillarse ante todos los fans.

De teatro en teatro

Poco les queda a Risto Mejide y a Laura Escanes para darse el ‘sí, quiero’. "Desde que la he conocido, cada día le he pedido que se casara conmigo, y ella me ha dicho que no tenía huevos de decírselo con más gente delante. Y no hay nada peor que decir 'no hay huevos", fueron las palabras que pronunció el publicista en el teatro Borrás de Barcelona para pedir la mano de su novia.

Mi siguiente etapa siempre serás tú. #toelrratour Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 27 de Nov de 2016 a la(s) 10:50 PST

Y de teatro a teatro... El futbolista Álvaro Morata se valió de la ayuda de Mago Pop para comprometerse con Alice Campello en el Teatro Rialto. El ilusionista subió al escenario a la joven y dijo que le iba a hacer "el mejor truco de su vida". Y parece que así fue, porque ella no pudo responder nada más que "sí, quiero" a su futuro marido. Otro escenario muy diferente fue el elegido por Mario Chavarría para hincar rodilla ante Dafne Fernández. Ocurrió ante la tumba de Elvis Presley en Graceland.

