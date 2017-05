Portugal gana Eurovisión 2017

14 may 2017 antonio albert

Se cumplieron todos los pronósticos. Salvador Sobral conquistó al público y el jurado profesional de Eurovisión con una íntima balada que supo interpretar a la perfección. Asegurando que la música "no son fuegos artificiales", el cantante portugués apeló al sentimiento con una canción compuesta por su hermana que llega directamente al corazón.

Antes de que Portugal se proclamara ganadora de la presente edición de Eurovisión, el suspense mantuvo viva una votación en la que, finalmente, jurado y público coincidieron en gustos.

Así vota Europa en Eurovisión

La división entre los votos otorgados por el jurado profesional y el voto popular es una operación concebida para alargar la votación, el momento más visto de cada festival. De paso, con este sistema se intenta también jugar con la emoción del concurso alargando el momento de la proclamación del ganador.

En un primer momento, las votaciones aparecen en pantalla y los delegados de cada país sólo anuncian en directo los míticos 12 puntos, la máxima puntuación. Los jurados profesionales, supuestamente menos teledirigidos por cuestiones de geopolítica, dieron como clara ganadora a Portugal, seguida de Bulgaria, Suecia, Australia, Holanda, Noruega y una de las favoritas, Italia, muy descolgada.

España y Manel Navarro se quedaron finalmente con 0 puntos del jurado (¡ya no nos queda ni Portugal!). Los únicos sin un solo voto. Durante mucho tiempo, empatando con la delegación alemana.

Entonces llegó el televoto: ¡5 puntos nos salvaron de la maldición del cero patatero! Pero, con todo y con eso, ‘Do it for your lover’ quedó la última de los 26 países que participaron en la final del festival.

Los grandes beneficiados del televoto han sido Francia, Croacia, Hungría y Rumanía, que dieron un salto de las últimas a posiciones destacadas.

La pugna llegó con las cuatro últimas: subidón de Moldavia (tercera), Bélgica (cuarta ) y, tras cierto suspense, Bulgaria (segunda) .

Pero al final, jurado y público se entregaron a Portugal, 'Amor pelos dois', una preciosa balada de Salvador Sobral que suena a nana, en una actuación cargada de sentimiento y emoción. Como premio a su hermana, compositora del tema, ambos han cantado ante un público entregado. ¡Enhorabuena!

El año que viene nos veremos, seguramente, en Lisboa.

