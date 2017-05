Manel Navarro sobre su gallo en Eurovisión: "Se ha colado un invitado no deseado"

14 may 2017

Las casas de apuestas no auguraban una buena posición para Manel Navarro en la final de Eurovisión y el gallo durante su actuación no le ayudó a mejorar las estadísticas. Los países iban votando y España se quedaba sin puntos en un reparto que entregaba la mayoría de los tantos a Portugal, Bulgaria e Italia.

España cerró su participación en Eurovisión 2017 con cinco puntos que recibió de la votación del público. El jurado profesional de cada país, que entrgó sus votos en primer lugar, no concedió ni un punto a Manel Navarro, que cerró la primera parte de la votación con cero puntos. De esta forma, España quedaba última en el festival, a solo un punto de la penúltima Alemania.

Así fue la actuación de Manel Navarro

Manel Navarro subió al escenario en decimosexta posición para defender su tema pop 'Do it for your lover'. La actuación iba según lo previsto hasta que en el agudo final de la canción un gallo deslució el trabajo del catalán. Consciente de su error y tirando de humor, Navarro publicó en Twitter la imagen de un gallo con zapatillas de deporte y el texto: "Aunque se haya colado un invitado no deseado...".

Aunque se haya colado un invitado no deseado...pic.twitter.com/eydtmSirai — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) May 13, 2017

La polémica ha acompañado a Manel desde que fuera elegido como representante de España en Eurovisión en una gala en la que empató a puntos con Mirela, otra de las aspirantes. El jurado decidió que fuera el catalán el que asumiera el reto en Kiev y los eurofans mostraron su desacuerdo abucheando al joven cantante. Superado por la situación, Navarro cerró su participación en la gala de elección del representante de Eurovision dedicándole un corte de mangas a los que allí se encontraban.

