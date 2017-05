22 may 2017 Corazón

Desde que se convirtieron en marido y mujer, Risto Mejide y Laura Escanes han publicado en sus redes sociales palabras de agradecimiento para todos aquellos que compartieron un día tan especial junto a ellos. Pero también han vuelto a mostrar su amor.

No suficiente con eso, Risto y Laura han hecho públicos, a través de sus páginas web, un texto con los votos. Conocimos su vena romántica después de que el publicista le dedicase aquella carta que tanto dio de qué hablar, 'Mía', y con estos textos lo reafirman.

"Sí quiero que me manches las gafas cuando te enfadas. Sí quiero que me castigues sin móvil. Tú. A mí. Sí quiero ver cómo tu armario crece aún más rápido que tus followers, que ya es decir. Y cómo el mío se hace cada vez más pequeño, irrelevante y monocromo", son las frases con las que comienzan.

Durante los votos, el publicista deja ver cómo es su día a día, la relación de Escanes con el hijo de él e incluso menciona la muy comentada diferencia de edad que existe entre ellos.

"Por todo eso me hace MUCHA gracia la pregunta de si quiero casarme contigo. Porque el amor NUNCA pregunta. El amor llega y te responde lo que ni te habrías atrevido a plantear. Acaba con tus yo nunca, se carga tus yo jamás. Por eso, sí quiero pasar el resto de mi vida contigo. Porque no es que me sienta como en casa. Porque es que cariño, mi SITA, mi casa… eres tú", termina.

Los de ella, en cambio son más cortos pero igual de románticos. "Sí quiero. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Que nos miremos como el primer día y que nos queramos como si fuera el último. Que nunca dejemos de reír y que lloremos cuando tengamos que hacerlo. Sí quiero. Quiero superar contigo todo lo que venga. Convertirme en ti y que tú te conviertas en mí. Que vayamos siempre en la misma dirección. Que miremos por nosotros por encima de cualquier cosa y que nada ni nadie pueda destruirnos. Que sólo construyamos", ha afirmado.

"Sí quiero. Quiero que seamos capaces de hacer desaparecer el mundo cuando nos miremos. Que disfrutemos del día de hoy y de todos los que vengan. Quiero hacerte mi presente y mi futuro. Sí quiero hoy, quise ayer y querré mañana. Y voy a quererte todos los ratos de mi vida. Te amo", terminan

