El padre de Laura Escanes no está de acuerdo con su boda con Risto Mejide

Cada vez queda menos para que Laura Escanes y Risto Mejide se den el 'sí, quiero'. A pocos días de su enlace, se ha sabido que el padre de la novia no acudirá porque no está de acuerdo con que se celebre esta boda. Nunca le ha gustado la relación de su hija con el publicista y por eso no estaría dispuesto a acompañarla hasta el altar, según ha contado en exclusiva Vanitatis.

Ningun miembro de la familia paterna ha sido invitado al matrimonio, algo que ha hecho mucho daño a la familia Escanes. Incluso su abuelo ha sido excluído, al que se encontraba especialmente unida desde que era pequeña.

Se espera que la 'it girl' acuda hasta el altar del brazo de su hermano, con el que tiene una buenísima relación. También estará presente su madre, que siempre ha sido su gran apoyo y ha dado el beneplácito a la relación de Risto Mejide y su hija.

