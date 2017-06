La 'princesa del pueblo', ahogada por las deudas

13 jun 2017 Juan Luis Galiacho

La ‘princesa del pueblo’, María Belén Esteban Menéndez, popularmente conocida como Belén Esteban, atraviesa una mala situación económica. No tiene para pagar sus deudas. A pesar de llevar 17 años trabajando como tertuliana y presentadora de programas de televisión está acorralada por Hacienda. Sus cuentas no le cuadran, no tiene liquidez. La Agencia Tributaria habría iniciado el pasado mes de enero el embargo de parte de sus emolumentos en Telecinco para empezar a cobrar, vía ejecutiva, lo que la tertuliana debe al Estado.

Además, Belén tiene otro importante frente abierto ya que se enfrenta desde el pasado 31 de mayo en los juzgados de Torrejón de Ardoz (Madrid) a su exrepresentante Toño Sanchís, a quien reclama alrededor de 500.000 euros por trabajos que presuntamente éste no le ha abonado.

Las cuentas no cuadran

Estos apuros económicos le han llevado a cambiar de gestores fiscales y a estos no les cuadran las cuentas. Falta dinero. Las cifras que presuntamente debe son preocupantes. Se estima que la Agencia Tributaria le reclama 300.000 euros por impago de impuestos, a los que hay añadir los intereses y costas reglamentarias. Belén Esteban pudiera haber cometido una infracción fiscal al camuflar en su contabilidad como gastos deducibles partidas que no los son, como taxis, viajes..., cuando en realidad son particulares. A estas infracciones fiscales, hay que sumar sus deudas personales y las de sus empresas.

Sus sociedades

Si la situación personal es bastante difícil por las inspecciones continuadas de Hacienda, nada mejora en cuanto a sus sociedades patrimoniales y factureras. Belén Esteban actúa como administradora única y dueña en su totalidad de tres empresas: Producciones BEM SL, Beandre Patrimonial SL y BEM Imaging SL. Las dos primeras están a día de hoy inactivas y la tercera con una situación patrimonial preocupante.

Así, Producciones BEM SL, creada en septiembre de 2005 con el objeto social de "organización, contratación. producción y montaje de espectáculos, fiestas e inauguraciones y la promoción y representación de artistas", nunca ha presentado cuentas en el Registro Mercantil. Su opacidad es total y nadie puede saber que ingresos y gastos ha tenido, salvo que se creó con domicilio en su antigua casa en el barrio madrileño de las Rosas, en la calle Malmoe, y con el capital mínimo de 3.000 euros.

Otra de ellas, es Beandre Patrimonial, también inactiva. Se creó con el mismo objeto social que la anterior, pero es la propietaria de la vivienda familiar en Las Rosas. Fue constituida en el año 2.000 y solo presentó sus cuentas entre los años 2000 y 2002. En ese ejercicio su capital social era de 63.708 euros. Esta empresa, en la que facturaba parte de sus ingresos al inicio de su carrera televisiva, acabó siendo inspeccionada y con embargos por parte de la Agencia Tributaria.

Como se observa, no es oro todo lo que reluce en la vida personal de la ‘princesa del pueblo’.

Solo funciona una sociedad

La única sociedad en funcionamiento de Belén Esteban es BEM Imaging SL. Constituida en 2010 y de nuevo con el objeto de representación de artistas. Pero su situación de activa puede ser por poco tiempo, ya que las últimas cuentas son del 2014. De no presentar las cuentas de 2015 y 2016 será también cerrada. Esta empresa ya demostraba su declive económico en el 2014. Así, si en 2012 facturó 399.453 euros, dos años más tarde, lo hacía por un valor de 132.432 euros. Según las últimas cuentas presentadas, la situación patrimonial de esta mercantil es desastrosa. Sus deudas suman ya 360.000 euros.

Propiedades embargadas

Su patrimonio es bastante modesto, sobre todo, si se tienen en cuenta todo lo que ha ido ingresando. La colaboradora vive en un chalet de su propiedad en Paracuellos del Jarama (Madrid) de tres dormitorios, cuatro baños y 300 metros cuadrados, a los que hay que sumar otros 400 metros más de parcela que incluyen el garaje, la bodega y varias terrazas. El valor de todo ello se sitúa en torno a los 400.000 euros, pero para su adquisición Belén Esteban formalizó una hipoteca con el BBVA por un importe incluso superior (446.000 euros). Además, en la nota registral de esta propiedad se refleja un embargo del año 2011 de la Agencia Tributaria por valor de 300.000 euros por presuntas irregularidades fiscales. Aunque la nota de embargo está caducada, sigue en el registro.

También tiene otra vivienda en el barrio madrileño de Las Rosas, en San Blas, muy cerca de la que fue su casa de toda la vida. Esta vivienda es propiedad de una de sus sociedades, de nombre Beandre Patrimonial. Precisamente esta vivienda también fue embargada por Hacienda. La Agencia Tributaria constituyó dos hipotecas sobre dicha finca para garantizar los impagos de Belén Esteban. La primera por un total de 47.409,23 euros. La segunda, por otros 38.708,48 euros. En total, el embargo de Hacienda superaba los 96.000 euros.

