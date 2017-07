Soy el primer español protagonista en un musical en Brasil

3 jul 2017 jota abril

Entrevistar a alguien que es tu amigo desde hace más de 15 años podría parecer fácil, pero no es así. Nuestra charla se produce gracias a la tecnología y se alarga un par de horas, ya que teníamos mucho que contarnos. He visto a Dani en muchas etapas y, sin duda, ahora está viviendo la mejor de todas.

Es un currante que ha pasado de tener que vender su casa para lograr sus sueños a participar en los musicales más importantes de España: 'Los Miserables', 'La bella y la bestia', 'Hoy no me puedo levantar', 'High School Musical', 'We will rock you' o 'Mamma mía'. Ha sacado cuatro discos y se ha rapado la cabeza para ser el mejor Jean Valjean.

Ahora vive en Brasil, solamente este año, dice. Pero parece que le ha gustado salir de España para volver y ver qué pasa. Su participación en Eurovisión, representando a nuestro país, le dio una fama que viene de un trabajo bien hecho desde años antes. Me dice que pongan ustedes una canción que le hizo a su hijo Galileo cuando nació, Mi pequeño compañero. Así que, den al play, que el Skype está ya conectando. Quiero saber cómo está viviendo esta etapa lejos de casa.

Corazón ¿Cómo surgió eso de irte a Brasil un año?

Daniel Diges Pues fue así, de repente. Yo siempre había tenido el deseo de trabajar fuera de España. Pensaba en México o Argentina. Y un día me llamaron para hacer una prueba para Los Miserables ¡en Brasil! Imagínate, una prueba en portugués con lo que soy yo para los idiomas.

C. Cierto, recuerdo que, cuando cantabas en inglés, te aprendías cómo sonaban las palabras, pero sin tener claro qué decías.

D.D. Y así hice la prueba en portugués (risas). No encontraban a nadie en Latinoamérica para hacer de Jean Valjean, que es el personaje que hice en España, y pensaron en mí. Me gustó la idea y me preparé dos canciones en portugués en cuatro días. A los dos días me dijeron que sí.

C. Y tú también dijiste sí, que era la decisión difícil.

D.D. Sí. Yo soy muy espiritual para eso. Creo que las cosas siempre pasan por algo. Mira, dos meses antes de que me llamaran me pasó una cosa muy curiosa que me ayudó a saber que tenía que dar este paso. Estaba yendo a Mallorca a dar un concierto y vi a Joaquín Sabina en el mismo avión. No me atrevía a saludarle, porque soy muy fan y me daba corte. Fue él quien se acercó y me saludó. Hablamos un rato y recuerdo que me dijo: «Dani, tú tienes que salir de España. Cuando salgas de España, verás que cambio va a dar tu vida». Un mes y poco después, me llamaron de Brasil. Sé que fue una señal.

