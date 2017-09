Feliciano demandará a Alba Carrillo y a su madre

4 sep 2017 corazón

Esta semana encontrarás en nuestra portada…

Feliciano López también lleva a Alba a los tribunales.

El tenista interpondrá una demanda por presuntas injurias, calumnias e intromisión al honor que habrían cometido la modelo y su madre contra él.

Javier Santos: "Adoptaré el apellido Iglesias cuando gane".

El joven valenciano presentará este lunes 4 de septiembre una nueva demanda a la espera de que la justicia le reconozca como hijo de Julio Iglesias.

Entrevistas con:

Victorio y Lucchino: "Estar dos años sin poder presentar colecciones ha sido una frustración artística".

José Víctor Rodríguez y José Luis Medina están de vuelta. La pareja de diseñadores sevillanos ya está lista para presentar sus creaciones en la caliexposhow de Colombia. Lo hacen después de dos años.

David Summers: "La Movida molaba mucho, pero no vendía discos". Nunca han pasado de moda. Después de 30 años en la música, los Hombres G unen una gira con otra y siguen llenando. Dentro de poco sacarán al mercado un nuevo disco.

Roberto Leal: "Voy a vivir la magia de presentar 'OT'".

El popular presentador de ‘España Directo’ ha sido el elegido para conducir las galas del programa ‘Operación Triunfo’. Curtido en la calle como reportero y acostumbrado a presentar en plató programas en directo, se ha impuesto entre otros candidatos porque, al final, TVE ha querido tirar de la cantera.

Y además...

Las condiciones de Rosa Benito para volver a televisión. La que fuera cuñada de Rocío Jurado está en plena negociación con la productora cuarzo para volver a la tarde de Telecinco, los fines de semana.

Las prohibiciones reales. Pertenecer a una familia real supone asumir limitaciones que para los plebeyos resultarían irritantes, como no recibir regalos ni favores, pedir permiso para dejar tu casa, no comer marisco, evitar las gafas en público o incluso no jugar al Monopoly.

